Pide dirigente de Morena salida del coordinador de su bancada

Ciudad Juárez— Luego de que la fracción de Morena no pudo conseguir la presidencia en el congreso del estado para el segundo período ordinario de sesiones, el dirigente estatal de ese partido, Martín Chaparro Payán consideró que el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Colunga Martínez debe ser depuesto.

“Mi postura es que las cosas andan mal en la fracción de Morena por la incapacidad del coordinador, mientras los diputados de Morena no levanten la ceja y se pongan a arreglar los problemas que traen en la fracción no se va a componer”, comentó.

Chaparro Payán criticó el trabajo de coordinación legislativa al interior de la bancada e incluso dijo que “si en mis manos estuviera yo no hubiera nombrado a Colunga como coordinador porque ya sabía que iba a ser un fiasco”, aseguró.

Además en un mensaje que envió el dirigente a un grupo en redes sociales integrado por militantes del partido declaró: “El coordinador de la bancada de Morena y el resto de la fracción tienen que reconocer que lo que ha estado sucediendo en ese cuerpo legislativo y específicamente en nuestra fracción es producto de una nula coordinación al interior de nuestro grupo parlamentario y dejar de señalar culpables fuera de ese ámbito”.

Por su parte Colunga Martínez aseguró que dentro de la fracción parlamentaria “hemos estado trabajando de manera coordinada, las decisiones han sido en grupo, las cosas las decidimos en conjunto, me parece que Martín desconoce o no está cerca del procedimiento que se lleva en el congreso”.

“No está informado o no le informan bien. El hecho de no haber perdido la presidencia no fue falta de coordinación. Yo lo entiendo porque como está en medio del proceso de asambleas distritales se ve en el proceso de cambio. Yo llamaría que se respeten los procesos al interior del Congreso y en el relevo de dirigencias”, agregó el legislador.

Las diferencias entre la dirigencia de Morena estatal y la fracción parlamentaria de ese partido en el Congreso del estado aumentaron luego de que los morenistas no alcanzaron un acuerdo para integrar la presidencia del órgano legislativo el fin de semana pasado en el que resultó electo René Frías Bencomo, diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) como presidente del Congreso.

De acuerdo con los legisladores de Morena, para el segundo año legislativo a este partido le tocaría presidir el Congreso por ser la segunda mayoría en pleno, sin embargo no alcanzaron los votos necesarios y hasta una integrante de la fracción se agregó a la mesa directiva como segunda prosecretaría. La situación provocó la el resto de los diputados de la bancada morenista presentaran un amparo contra el proceso de elección que consideraron “viciado”.

De la misma manera, Colunga Martínez solicitó a la diputada, Ana Estrada García que renunciara a la segunda prosecretaría de la nueva mesa directiva, pero ella decidió permanecer en el puesto.