Pide diputado tomar con cautela supuestos mensajes del narco

Chihuahua.- Luego de que aparecieran supuestas publicaciones a nombre del Cartel de Juárez, en las que se advertían castigos a los camioneros que no respetaran las reglas de seguridad en las carreteras y en los establecimientos de servicios, el diputado coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, llamó a tomar con cautela este tipo de mensajes, porque no se puede comprobar su veracidad.

“Yo no sé quién pueda decir que sí o no es cierto, no lo sé, no sé qué tanto sea un invento o qué tan real pueda ser”, expresó el legislador, quien dijo que lo que toca a las autoridades es, desde las instituciones, regular de manera efectiva el transporte.

Recordó que hoy un camión de maquila arrolló de nuevo a un motociclista en Juárez, donde también de manera deciente un camión de transporte de personal de una empresa, volcó en la carretera.

“A mí me parece que lo que nos toca a nosotros, de forma objetiva es el actuar administrativo del transporte, en lo que le toca a nivel federal y lo que le toca a nivel estatal. No busquemos culpas, hay leyes establecidas donde determina qué es lo que le compete a cada autoridad”, insistió.

Sobre los presuntos mensajes del cartel, refirió que al desconocer su autenticidad lo que se debe de hacer es no concentrarse en especulaciones y sí, en lo que desde las instituciones se puede regular.