Pide diputado que Federación juzgue a Duarte

Chihuahua.– El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada, consideró que César Duarte debe ser juzgado por la Federación para garantizar un proceso imparcial a los delitos que se le imputan.

Recordó que Duarte deberá enfrentar más de 20 denuncias pendientes por cargos de peculado, malversación de recursos y asociación delictuosa, por lo cual se requieren juicios sólidos.

“El hecho que se extradite no significa una sentencia o que se le encuentra culpable de los delitos que presuntamente cometió, por eso debemos centrar la atención en que queremos juicios sólidos, donde las fiscalías realicen efectivamente su trabajo y donde los órganos jurisdiccionales lleven a cabo todo el debido proceso, que emitan sentencias para que así la sociedad chihuahuense pueda tener certeza sobre este caso”, insistió.

Reconoció que existen procesos que deben ser juzgados a nivel local, sin embargo, recordó que en Chihuahua es de conocimiento popular el motivo por el cual es conveniente se lleven a cabo los procesos fuera del estado, para tener garantía de un debido proceso aún y cuando se presume la comisión de delitos del fuero local, pues recordó como la Fiscalía General del estado se ha desistido de continuar con algunos de las denuncias relacionadas al exmandatario.

“Todos entendemos por qué lo manifestamos de esa forma, desde la gobernadora para abajo a todos conviene que sean órganos imparciales y que los juicios se lleven fuera de la entidad… Tenemos procesos que se iniciaron con los expedientes X, que no se terminaron porque algunas fiscalías determinaron no seguir los procesos, y eso no puede volver a pasar. Es muy grave para un sistema de justicia no llevar un proceso limpio y eficiente”, concluyó.