Pide desde el Cereso ejercer derecho a votar

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Un hombre recluido en prisión preventiva dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad de Chihuahua pidió a través de un oficio enviado al Instituto Estatal Electoral (IEE) ejercer su voto en las elecciones de este domingo 6 de junio.

En un oficio enviado al IEE, resuelto a su favor por el Consejo Estatal, solicitó que se le faciliten los medios necesarios para el pleno ejercicio de su derecho a votar por los cargos de gubernatura, diputación local del distrito 16 y miembros del Ayuntamiento de Chihuahua.

“Es mi voluntad ejercer mi derecho a ser votado (sic), contando con todos los requisitos establecidos por el marco electoral. Entre ellos, cuento con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral”, señaló.

Asimismo, “manifiesto que (…) me encuentro inscrito en la lista nominal, y por tanto, con la posibilidad jurídica de emitir mi sufragio el día de la jornada electoral (…) Podemos concluir que el hecho de que me encuentre vinculado a un procedimiento penal no implica la imposibilidad de ejercer mi derecho político-electorales al voto activo. Por tanto, dicha situación no impide que este Consejo Estatal atienda de manera afirmativa mi solicitud”.

En el texto consideró que el Estado debe garantizarle ese derecho desde una visión progresiva y no restrictiva, de igualdad y de privilegio a los derechos humanos. Por tanto, “al encontrarme en pleno goce de mis derechos político-electorales el Consejo Estatal debe, indudablemente, establecer las medidas para que pueda votar en las próximas elecciones a los cargos locales de elección popular que serán electos”.

En respuesta, el IEE señaló que no existe razonabilidad en la suspensión del voto a las personas en prisión preventiva, porque las personas sujetas a proceso penal, sin ser condenadas, gozan del derecho de presunción de inocencia, por lo que se determinó que deben continuar en el uso y goce de todos sus derechos.

A nivel internacional no sólo se reconoce ese derecho, sino que incluso se reconoce a los sentenciados, pues en diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Francia o Reino Unido, se ha argumentado que incluso las personas que están privadas de su libertad con sentencia condenatoria tienen derecho a votar, agregó.

Y consideró que es necesario eliminar los obstáculos e implementar medidas que hagan posible ese derecho, ya que, en algunos casos, las personas que sí tienen el derecho a votar porque no han sido sentenciadas, sino que tienen la presunción de inocencia, se encuentran en condiciones que materialmente les impiden votar.

Hay que mencionar que existe jurisprudencia al respecto, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución de clave SUP-JDC-352/2018 y acumulados, refiere la obligación de las autoridades para implementar medidas de acción que permitan garantizar esos derechos.

Al considerar viable solicitar el auxilio y colaboración institucional del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, estableció que sea a través del Juez de Control competente, así como del órgano denominado Instituto de Servicios Previos al Juicio y cualquier otro cuya intervención fuera pertinente el que se le facilite al imputado votar este domingo.

jolmos@redaccion.diario.com.mx