Pide Coespris a FGE investigar vacuna falsa

Chihuahua.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se investigue al médico familiar Luis Ángel Favela Suárez, señalado públicamente de haber estafado a decenas de personas en la aplicación de una supuesta vacuna “anticovid”, que ofrecía por la cantidad de 15 mil pesos.

La Coespris pidió ayer a las personas que hayan recibido dicha vacuna que acudan a denunciarlo penalmente por el delito de fraude.

La portavoz de la Comisión, Karina Armendáriz, precisó a El Diario que fue hace aproximadamente un mes y medio cuando se le hizo una visita a la clínica particular “Punto Médico” ubicada en la avenida 20 de Noviembre número 411, en donde atiende el referido médico.

Lo anterior luego de denuncias recibidas por publicaciones en redes sociales como Facebook, en las que el doctor Luis Ángel Favela ofrecía las vacunas “anticovid” de manera abierta y sin ningún tipo de prohibición.

Sin embargo, cuando llegaron los inspectores al establecimiento no encontraron las vacunas en el área de farmacia, pero procedieron a clausurarla por diversas irregularidades detectadas, explicó Karina Armendáriz.

“Nos dimos cuenta de que éste médico se estaba publicitando a través de Facebook para la aplicación de estas vacunas. Nosotros acudimos entonces al establecimiento que él tiene y se le suspendió la farmacia por otras razones.

Él (médico) tuvo cinco días hábiles después de las visita de inspección para acudir a la oficinas de Coespris y dar respuesta a las irregularidades que se le detectaron (no precisó cuáles), pero el señor no acudió y mientras él no se acerque, la farmacia va continuar suspendida”, subrayó la autoridad.

La Coespris enfatizó que el área jurídica está evaluando si amerita la aplicación de una multa a la referida clínica.

“Nosotros íbamos por las vacunas (falsas), pero no las encontramos, no las tenía dentro del establecimiento”, subrayó Armendáriz.

Agregó que sí hay denuncias en contra de Luis Ángel Favela, pero no precisó el número.

La Coespris dijo que ante la naturaleza del caso se dará vista a la FGE.

“Porque aquí sí es que él estuvo aplicando ese tipo de vacunas, porque no nada más se publicitaba para Chihuahua, sino también para Delicias, Cuauhtémoc y otros municipios; posteriormente nos llegaron denuncias por eso nos dimos cuenta de que sí estuvo haciendo esas prácticas, pero cuando fuimos no encontramos el biológico”, manifestó.

Karina Armendáriz aclaró que debido a la falta de localización de las vacunas no pudieron proceder de manera legal.

“Le queremos pedir a los afectados que vayan a la Fiscalía y hagan su denuncia, porque este tipo de situación es un fraude. Porque no sabemos qué les inyectaron a las personas, si fueron o no vacunas legítimas, no sabemos cuál fue el manejo que se les dio, además también es posible que no haya sido una verdadera vacuna”, sentenció.

El Diario acudió este fin de semana a las instalaciones de la referida clínica, pero se encontraba cerrada al público en general.

De igual manera las autoridades pidieron no caer en ese tipo de fraudes pues el único que tiene acceso a la aplicación del biológico es exclusivamente el sector salud y no está autorizada la venta en el sector privado.