Pide Cabada conocer Juárez Iluminado

Chihuahua— Quienes han descalificado el proyecto de renovación del alumbrado público Juárez Iluminado, no se han dado a la tarea de conocerlo, ni de preguntar de qué se trata, aseguró el alcalde de la frontera, Armando Cabada Alvídrez, al hacer un llamado a las fuerzas políticas a estudiarlo a fondo para que lo puedan aprobar en el Congreso del Estado.

“Entiendo que la burra no era arisca... así nos hicieron los gobiernos anteriores, los políticos anteriores, con proyectos como el PMU, Intelliswitch, que fueron un fraude para los juarenses y nos endeudaron por 20 años. Pero Juárez Iluminado no es deuda, es transparente, está abierto a todos los juarenses que quieran participar en su construcción”, dijo el presidente municipal en entrevista con El Diario.









Explicó que una realidad es que el 85 por ciento del alumbrado público es obsoleto, por ser de vapor de sodio o aditivos metálicos, que lo vuelven contaminante y caro; mientras que el resto del sistema, de tecnología Led de los años 90, también se encuentra en condiciones deterioradas.

De ahí la necesidad, aseguró, de invertir en un proyecto que no sólo se ha estructurado con criterios técnicos para que sea el mejor para Juárez, sino que cuenta con participación y la vigilancia de académicos y organizaciones de la sociedad civil, así como de otros órdenes de gobierno que han sugerido adecuaciones para mejorarlo, las cuales ya se han incorporado.

—Aunque parezca repetitivo, es necesario e importante explicar cuál es el proyecto de alumbrado para Juárez, que no es igual al de Chihuahua. ¿En qué consiste en concreto, cuánto cuesta, cuál es el esquema y los objetivos a alcanzar?

“Nosotros nos apegamos a las leyes estatal y federal de Asociación Público-Privada (APP). En esta mezcla de inversión privada con infraestructura pública se puede generar un proyecto en el que el inversionista cambie el 100 por ciento de las luminarias, con el riesgo al inversionista. Esto no genera deuda para el municipio, así queda establecido de manera clara. El municipio no firma financiamiento alguno.

“Cuesta 841 millones de pesos aproximado y es aproximado porque debimos sacar un promedio del costo de varias marcas de luminarias, no lo podemos hacer con una sola porque estaríamos dirigiendo el proyecto. La contraprestación al instalar el 100 por ciento de las luminarias, más 500 puntos nuevos, para un total de 109 mil 137 luminarias para la ciudad, se pagaría del Derecho de Alumbrado Público que actualmente cobramos, es autosustentabe.

“Hay un año cero para instalar las luminarias, quien resulta ganador no recibe contraprestación hasta que termine de instalar el 100 por ciento con eficiencia mínima de 95 por ciento, esto quiere decir que de cada 10 luminarias, deben funcionar 9.5 y las fallas deberá repararlas en 72 horas o menos. Todo esto bajo contrato. Nosotros como gobierno no vamos a soltar el manejo del proyecto ni la supervisión del sistema.

—¿De qué diagnóstico parte Ciudad Juárez, cómo se encuentra su sistema de alumbrado público?

“Según el censo que nos hizo la Comisión Federal de Electricidad y el diagnóstico a cargo de Guillermo Lara, director de Alumbrado -que debo decir que es un académico y estudioso del tema con 30 años de experiencia- el 85 por ciento es equipo obsoleto, de vapor de sodio o aditivos metálico, de los años 90, cuya vida hace útil feneció hace mucho.

“En esas condiciones está, es la radiografía que tenemos. Por ello el 26 por ciento de luminarias están apagadas, que ya no sirven; hemos reparado 25 mil de octubre a la fecha, pero otras se descomponen y batallamos hasta porque ya no hay refacciones, la tecnología actual ya no se usa.

—¿Cómo garantiza, presidente, que el proyecto que Usted plantea es el más adecuado para Juárez?

“Hace dos años lo proponíamos por la vía de la concesión, ahora es por APP. Es la más difícil de todas, la más auditada, la que más normatividad tiene, la que exige talleres, certificaciones. Ahora convocamos a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conue) que es de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y a la USEF de la Secretaría de Hacienda para que lo avalen y certifiquen.

“Es la vía más difícil pero hemos cumplido con todo y estoy seguro que estas dependencias lo van a avalar, porque ya hemos invitado a la Conue, ya nos hizo sugerencias y hemos hecho modificaciones, esta instancia nos está acompañando”.

—¿Cuáles son los argumentos de quienes se oponen y cuáles las respuestas que ha dado a los opositores al proyecto?

“Hay desinformación y alguna mala intención y algunos otros intereses. Pero todo lo hemos contestado. Que si era deuda o no, que si costaba 5 mil 900 millones de pesos y claro que no.

“Nosotros en el proyecto económico para que sea respaldado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debimos presentar la posible inflación que se podría presentar. Por eso es que hemos proyectado ese 5 por ciento de incremento anual proyectado, pero no es obligatorio, puede darse o no”. --Generalmente en proyectos de gran envergadura, de alto costo, de visión de largo plazo, siempre existen los que perciben un negocio personal del alcalde o del grupo en el poder. ¿Cómo garantiza a los juarenses que no es el negocio de la vida de Armando Cabada? ¿Hay mecanismos de control y transparencia para ejecutar el proyecto?

“Por supuesto que cuando a mi me presentaron el proyecto sí pensé que era muy bonito para ser verdad. Y bueno, entiendo que como dice el conocido refrán: la burra no era arisca... así nos hicieron los gobiernos anteriores, los políticos anteriores, con proyectos como el PMU, Intelliswitch, que fueron un fraude para los juarenses y nos endeudaron por 20 años.

“Pero cuando presentamos así nuestro proyecto, con la Ley de APP que nos permite invitar como testigos sociales a instituciones que gozan de todo el prestigio, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Tecnológico, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacionald de Comercio, el Colegio de Ingenieros... a todos para que sean parte de ese comité, para que sean parte de las decisiones, pues así se transparenta y se le contesta a quien tiene esas dudas que sin sustento han señalado. No tienen ni un dato que respalde ese señalamiento.

“Este proyecto se tiene que realizar con toda pulcritud porque depende de este proyecto mucho el resultado de mi administración”.

—¿Hay una especie de oposición política que va más allá de los criterios técnicos?

“Sí, porque argumentan algunas como -y lo escuché en cabildo de los dos únicos regidores que votaron en contra de los 21 que votamos en el Cabildo- que estamos en 2019, luego viene el 2020 y luego el 2021... y dije: bueno, sí, si Pitágoras no se equivoca esos son los años que vienen, así es.

“Pero yo soy más práctico. No pienso en el 2020 ni en el 2021. Pienso en el Juárez de hoy, la problemática que hoy tenemos y cómo la podemos resolver”.

[email protected]

—Hay quienes suponen que no le perdonan, en el caso del PES y Morena, que les haya ganado la Presidencia Municipal Usted por la vía independiente. ¿Hay algo de cierto en esto y en la oposición que enfrenta? ¿Esa es la razón de los regateos que enfrenta?

“No lo veo así. Veo muy participativos a los diputados de Morena, nos hemos reunido ya en varias ocasiones. Han acudido a las reuniones de la Junta de Coordinación Política. Con todos los de Encuentro Social no he podido platicar.

“Pero no lo veo como una negación a ultranza. Más bien los veo con apertura para conocer y espero que los podamos convencer de que este es el proyecto que necesita Ciudad Juárez”.

--¿Qué mensaje les daría a ellos para tratar de convencerlos de que la discusión del proyecto de alumbrado debe alejarse de los apasionamientos políticos?

“Yo he visto descalificaciones particular de dos diputados que ya tienen mucho colmillo en esto. Yo los convoco a que nos sentemos a platicar, a que podamos acordar en base al proyecto robusto y transparente que tenemos los juarenses. Yo no estoy cerrado a platicar con nadie, al contrario, a mi me gustaría que el proyecto fuera avalado por unanimidad, aunque se que es difícil”.

—¿Cuál es la expectativa que tiene en el Legislativo? ¿Ya tiene números de votos comprometidos?

“Esperamos tener la mayoría calificada. Números no, no los tengo y no los voy a tener hasta el día que cada uno de ellos vote. Prefiero no especular. Estamos haciendo el trabajo que no hicimos hace dos años, también debo reconocerlo. Ahora estamos tratando de comunicar mejor, socializar el proyecto, hacemos nuestro mejor esfuerzo en presentarlo y tratar de convencer a la mayoría calificada que se requiere del Congreso del Estado, al que le pedimos apruebe y respalden, el que se ponga como garantía de pago las partidas federales, porque aunque es autosustentable con el DAP, es necesaria esa aprobación del Legislativo.

“Esto es así de simple: es como tener un carrito viejito por el que estamos pagando una mensualidad y se nos descompone a cada rato y lo cambiamos por uno nuevo, por el que vamos a seguir pagando la misma mensualidad. Así de sencillo”.