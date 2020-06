Pide Bazán a FGE que presente informe

Chihuahua– El diputado local Omar Bazán demandó que el fiscal general del Estado, César Peniche, presente un informe respecto al manejo y pago de las pensiones a familias de policías caídos, esto luego de las quejas de viudas de agentes que señalaron las complicaciones que deben enfrentar para tratar de que les paguen las pensiones completas.

Precisó que el Reglamento Interior de Fiscalía General del Estado en el artículo 57 estipula que “compete a la Dirección de Recursos Humanos: en su fracción VII Supervisar los trámites relativos a ingresos, nombramientos, promociones, cambios de adscripción, licencias, vacaciones, pensiones, bajas y demás movimientos y prestaciones laborales del personal de la Fiscalía General”.

“En base a lo anterior y a inquietudes que me han hecho llegar, es que me permito solicitar me informe de la situación que guardan los expedientes de todos los policías caídos para que la viuda y las y los hijos de ellos puedan recibir su pensión en donde se incluye el salario y la compensación, así como las becas de las que son acreedoras las y los hijos estudiantes hasta los 25 años de edad, ello a partir del año 2017 hasta la fecha, que formaron parte de la Fiscalía”, indicó.

Añadió que existen fideicomisos para la protección de las familias de los agentes debido a que se ha reconocido la gravedad del riesgo que enfrentan. (ochavez@diarioch.com.mx)