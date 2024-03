Pesa sobre mi defendido el factor político: abogado

Chihuahua– La situación legal del exgobernador, César Duarte, sería diferente si no existiera el factor político, así como las próximas elecciones, según comentó el abogado defensor, Carlos Mendoza, quien apuntó que las condiciones de salud de su defendido justifican que estuviera llevando el proceso en un domicilio, pero la carga política lo mantiene detenido.

El abogado expuso que ha sido claro que el exgobernador no debería estar detenido, ya que es el único de quienes enfrentaron cargos en la pasada administración que sigue en prisión, a pesar de no recibir una sentencia que lo señale como culpable. Recalcó que su condición de salud ha ido empeorando, lo que no sido tomado en cuenta cuando ha sido solicitado el cambio de medida cautelar.

Indicó que el tema político no debería intervenir en los asuntos judiciales, pero mencionó que al exgobernador le ha sido dado un trato de preso político, destacó que están a la espera de que el Juzgado Federal de su sentencia en el juicio de amparo que promovieron contra la medida cautelar, pero enfatizó que esto puede tardar hasta tres meses.

El martes fue realizada una manifestación en la que participaron César, Sofía e Isabel, los tres hijos de César Duarte, junto con simpatizantes del exmandatario para demandar que le sea permitido llevar su proceso en libertad. Expresaron que su presencia en la manifestación fue para externar su apoyo a su padre, junto con las personas que por decisión propia llegaron desde varios municipios para sumarse. En total asistieron alrededor de 300 personas.

La movilización en el exterior del Tribunal Superior de Justicia inició alrededor de las 11 de la mañana, con la llegada de dos camiones con personas que arribaron de Parral y El Valle, quienes se colocaron en la explanada del edificio a la espera de otras personas provenientes de las regiones de El Oro y de Ojinaga, pero conforme pasaron los minutos llegaron más personas hasta sumar alrededor de 300.

