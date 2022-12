Peruanos en Chihuahua rechazan a Dina Boluarte

Chihuahua.– Algunos peruanos que se encuentran en Chihuahua capital rechazaron la decisión que se tomó al destituir al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, al ser catalogado como “una persona no grata”.

Jacinto Mecías Vivar Espinal, de nacionalidad peruana y quien desde hace 21 años radica en Chihuahua, mandó un mensaje a sus compatriotas en el que enérgicamente expresó: “levantemos los puños, levantemos la frente y luchemos”.

La Fiscalía peruana confirmó la detención en Lima el pasado 8 de diciembre de Pedro Castillo como presunto autor de un delito de rebelión después de anunciar la disolución del Congreso, decretar un Gobierno de excepción y convocar nuevas elecciones.

El Ministerio Público indicó que se acusa a Castillo de quebrantar el orden constitucional, por lo que se iniciarán diligencias con base en los artículos 346 y 349 del Código Penal, por rebelión y conspiración.

Lamentan situación

Edilberto Vivar Evangelista, presidente de la Central Única Regional Derrotas Campesinas de la Región Ancash Perú y quien vive en ese país sudamericano, señaló que es una pena que Perú esté viviendo momentos tan lamentables.

“La prensa peruana y algunos políticos nunca estuvieron de acuerdo en las elecciones cuando Pedro Castillo fue elegido como presidente y siempre tuvo un montón de congresistas que estaba en contra de él e hicieron todo lo posible para que no tuviera un buen Gobierno y realizan lo que viene siendo un golpe de estado”, expresó Edilberto.

“Lamentablemente hemos tenido muertos y esto nos ha estado afectando económicamente por los paros, ya que debido al cierre de los tramos carreteros, no ha llegado los productos a las ciudades grandes; también mucha gente está dejando de trabajar por acudir a las protestas, pero lo peor es que hay una criminalización a estas marchas porque las están difamando”, señaló.

Pierden derechos ciudadanos

El activista dijo que actualmente se encuentran en un estado en el que ya se perdieron todos los derechos ciudadanos y donde la Policía no interviene de inmediato, y lo único que hace es acusar de terrorismo y de vandalismo.

“Se vive una dictadura a los años 90 cuando estuvo Alberto Fujimori, pero ¿por qué no hicieron como otros países cuando dieron asilo, por ejemplo a Alan García a Fujimori?; hay desigualdad en la justicia peruana. Ahora la prensa juega un papel importante ya que ésta no juzga, no hace una investigación, no pregunta”, dijo.

Al preguntarle a Edilberto Vivar Evangelista qué les diría a los ciudadanos de su país, él mandó mucha fuerza para todos y ganas de salir adelante.

“No pierdan la esperanza, esto tiene que cambiar, sé que es fuerte, no es fácil la situación que atraviesa nuestro país pero llegará el momento que nosotros como hermanos podamos abrazarnos en un entorno diferente”, indicó.

Desde hace varias semanas Perú ha estado en crisis, esto luego de la destitución y detención del anterior presidente, Pedro Castillo; las intensas movilizaciones en las calles, la represión y los muertos, incluida una niña.

Primera presidenta

Tras la detención y destitución de Castillo, Dina Boluarte, juró el cargo de presidenta, convirtiéndose en la primera mujer mandataria de la historia en Perú; sin embargo, esta decisión no ha tenido una buena respuesta por parte de los ciudadanos.

Tras las intensas protestas, algunos comercios del centro de Lima han cerrado por temor a saqueos. El sur se ha declarado en rebeldía y ha anunciado que no reconoce a Boluarte como líder de la nación.

De acuerdo con datos periodísticos, las carreteras del corredor minero afectan directamente a la empresa china MMG, que transporta cobre hacia los puertos de la costa para distribuirlos al resto del mundo. Además, las instalaciones de una de las principales compañías lácteas fueron tomadas por la fuerza.