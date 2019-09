Tienen un mes sin sueldo más de mil maestros

Chihuahua.- Al menos mil maestros nuevos con plazas temporales y definitivas no han recibido sus pagos de un mes de trabajo.

El titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, aclaró que se debe al proceso de contratación tan distintos que llevan cada uno de los subsistemas.

Dijo que para el sistema federal este proceso es más ágil ya que toda contratación e inscripción al Fondo par la Nómina Educativa se hace en un mismo momento lo cual permite que no pase más allá de dos o tres semanas para que el pago se esté operando.

Sin embargo, enfatizó que para el caso del sistema estatal se tiene un procedimiento más complejo ya que pasa por las secretarías de Hacienda y Educación, por lo que aseguró que todos los maestros recién contratados es muy probable que aún no estén recibiendo su pago.

En cuanto a que se garantice que esta problemática no sea tan recurrente como en años anteriores, Carlos González dijo que no siempre es el mismo caso, ya que cabe la posibilidad de que sea un novel que acaba de ser contratado, mientras en otro de los casos puede ser un interino al cual se le renovó su interinato y al hacer está acción entre que vence un interinato e inicia el otro sí puede tardar tres semanas en lo que se opera el pago.

Concluyó diciendo que en un sistema tan dinámico como el educativo donde no hay un mes del año donde se estipula que los maestros se jubilan o bien que se retiran, hay la posibilidad de que en cualquier momento del año algún profesor esté en vías de ser incorporado o ser pagado su salario.