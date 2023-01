'Pensiones ya no es sostenible'

Chihuahua.— El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos, reiteró que el proyecto del nuevo hospital universitario va conectado con Pensiones Civiles del Estado (PCE), ya que el nosocomio que se construya será una ayuda para aligerar la carga “insostenible” que pesa sobre el organismo.

“Lo he dicho en varias ocasiones que el tema de Pensiones no es del derechohabiente, si no de preocupación para todo Chihuahua. Ya no se puede sostener Pensiones, tenemos que ayudar y ese hospital deberá ser abierto a la universidad, llámense docentes, universitarios, y deberá aligerar esa carga que le generamos a Pensiones Civiles. Deberá tener un esquema administrativa donde se refuerce esa ayuda a PCE”, subrayó.

Informó que el próximo 23 de enero vendrá a Chihuahua el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, para hablar sobre el proyecto del nuevo hospital para la máxima casa de estudios.

Adelantó que buscan que dicho hospital tenga un esquema novedoso administrativo, pero sobre todo que sea funcional y accesible a la comunidad.

“Le pedimos al rector Graue que nos auxilie porque antes de ser rector, fue director de la facultad de Medicina. Le queremos compartir las condiciones sociales de Chihuahua, la condición de la propia universidad y queremos que nos oriente en cómo debemos edificar un hospital universitario”, dijo.

Rivera Campos mencionó que ya en las comunicaciones previas que han tenido con el rector de la UNAM, este les ha dicho que debe haber una neutralidad en esa planeación, además de que se deben definir claramente las especialidades que se cubrirán.

“Pueden ser especialidades que tengan mucha demanda, o nuevas que no haya inclusive en la entidad”, citó.

De ahí, dijo, dependerá el tema del presupuesto para lograr tener un hospital funcional que sea accesible para la comunidad.

“Pero también siempre estaremos pendientes de generar un buen esquema administrativo para que no a la vuelta de seis meses, decir, este hospital no puede sostenerse y hay modelos exitosos que han tenido por varios años en la Universidad Autónoma de Nuevo León”.

“Ese hospital tiene casi 20 especialidades y le da servicio a la toda la comunidad, recibe presupuesto del área federal, del estatal; entonces queremos ese modelo para Chihuahua,” refirió.

Explicó Luis Rivera que hay un modelo de hospital en Mérida, Yucatán, que también van a conocer “antes de tomar decisiones”, dijo.