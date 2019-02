Peñaflores estaba en la mira del narco

Chihuahua.- Desde que comenzó a difundirse de forma anónima el video de un interrogatorio de un comando armado a Jesús Andrade Chagoya, policía municipal de Cuauhtémoc, se supo que Efrén Peñaflores corría peligro.





Ayer, el funcionario fue asesinado junto con un escolta a 30 balazos por un grupo de sicarios cuando entraba a la capital. Las amenazas ocurrieron a finales de octubre cuando el video comenzó a ser compartido: 12 hombres armados tenían sometido a Jesús Andrade.





Ese mismo día el cuerpo del policía municipal fue hallado sin vida, dos semanas después de haber sido secuestrado.





En el interrogatorio, Jesús Andrade mencionó que 14 nombres de agentes municipales que presuntamente trabajan al servicio del ‘Cártel del Tigre’.





Entre todos los nombres, mencionó a Efrén Peñaflores, director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, asesinado ayer a balazos.





Esa fue la primera amenaza en su contra. Según Carlos Tena, alcalde morenista de Cuauhtémoc y contrapeso del gobierno estatal, por buscar la militarización de la seguridad pública en la ciudad, acusó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de estar detrás del secuestro y asesinato de Jesús Andrade.





El gobierno de Cuauhtémoc ordenó ese mismo día la baja temporal de los 14 agentes como medida de seguridad. Sin embargo, Peñaflores y su escolta, Luis Carlos González Molinar, quien también fue nombrado en el video del interrogatorio, decidieron permanecer en sus puestos.





El 16 de noviembre, Luis Carlos González fue encontrado muerto en las calles de Juárez y Prolongación Gómez Morín. Su cuerpo se hallaba abandonado en la vía pública, atado de manos. “Esto nos obliga a reforzar la seguridad. Este muchacho (el escolta asesinado) no andaba en ninguna situación delicada”, mencionó Carlos Tena luego del homicidio.





Después, Efrén Peñaflores y otros trece policías municipales fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de portación ilegal de armas de fuego, resistencia a particulares y usurpación de funciones.





Jesús Manuel Carrasco, fiscal de la Zona Occidente, informó que Efrén Peñaflores no había acreditado los exámenes de confianza.





Las acusaciones del Ministerio Público en contra de Peñaflores y los otros 13 policías no rindieron frutos y un juez de control ordenó su liberación inmediata, ya que las pruebas presentadas no acreditaban ningún delito.





“Sabemos que las licencias de portación no se dan de un día para otro, no podrían detenerlos porque no la tenían en su momento, las revisión sorpresiva las realiza el Ejército Mexicano y la ley es muy clara que en las revisiones no se pueden quedar a cargo de los agentes, como lo hicieron en estas detenciones, son ilegales” comentó el juez al desechar las acusaciones de los ministerios públicos.





Carlos Tena reasignó a los 13 policías detenidos devuelta a la comandancia. Respecto al jefe de la Policía Municipal en Cuauhtémoc, el edil comentó que Efrén Peñaflores “sufrió muchas vejaciones ahí dentro de los separos en Fiscalía, amenazas, etcétera, pero voy a dejar que él tome la decisión”.





Peñaflores continuó con su desempeño frente a la Policía de Cuauhtémoc. Mientras tanto, Óscar Aparicio, titular de la CFE, lamentó su reintegración y la de los otros 13 elementos.





“Es muy lamentable que el presidente municipal haya decidido reincorporarlos a las labores policiacas, cuando ni tienen la capacitación, ni la trayectoria en seguridad pública… no son realmente policías, son gente armada”, comentó. Las tensiones entre el gobierno estatal y la administración de Carlos Tena iban al alza. Entre ambos fueron organizadas varias mesas de seguridad con el delegado federal del gobierno federal, Juan Carlos Loera, para tratar de someter la violencia en Cuauhtémoc, a cargo del Mando Único.





Sin embargo, a Efrén Peñaflores no se le permitió ingresar a estas mesas de seguridad en varias ocasiones, aseguró Carlos Tena, quien a su vez desistió en formar parte de esas reuniones de coordinación.





Peñaflores siguió desempeñando su trabajo dentro de la comandancia, luego de amenazas y una detención que nunca logró proceder. Fue a inicios de febrero cuando apareció un narcomensaje en las cercanías del fraccionamiento de Basaseachi. Era una lista con nombres de servidores públicos, entre ellos Efrén Peñaflores.





“Todos y cada uno vamos por ustedes por comprados y traidores, no + Cuauhtémoc va por limpieza general (malditos). ATT. La línea S.C (sic)”. En el mismo fraccionamiento, días después, apareció nuevamente otro narco mensaje con amenazas en contra de Efrén Peñaflores y Félix González, vocero de la FGE, Zona Norte.





“Aviso, Les gusto lo de Ayer ahora va lo Bueno Félix González y Peñaflores Ahora va 3 aviso A Policías y vialidad Pinchis halcones culeros Todos Están en la lista ATTE. La linEA SCT (sic)”, rezaba el narcomensaje. Ayer en la tarde, Efrén Peñaflores, director de la Policía municipal de Cuauhtémoc y médico de profesión, fue asesinado a tiros junto al escolta Alejandro López Rivera en la calle Silvestre Terrazas.





Ambos viajaban en un vehículo tipo pickup blanco cuando fueron interceptados por hombres armados.