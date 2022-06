Pelean transportistas en Palacio por concesiones

Ciudad Juárez.— Una reunión en la oficina del secretario general de Gobierno, César Jáuregui, antecedió un lío a golpes en el patio interior del Palacio de Gobierno ayer, llegando las cuatro y media de la tarde, entre dos transportistas juarenses que tienen intereses con la primera y la segunda ruta troncal.

Este suceso, que quedó videograbado en las cámaras del recinto oficial, se generó en medio de la reunión, inicialmente, según la versión de un concesionario juarense que estuvo presente pero que dice no saber cuál fue el punto del desencuentro. “Bajaron enojados”, sólo comentó.

Los dos representantes de gremios de transportistas, se aprecia en un video y cuyas identidades fueron reconocidas por otros concesionarios, son identificados como “El Menón” y Raúl Rodríguez Santillanes, quien presuntamente andaba acompañado de escoltas.

En un video obtenido por El Diario puede verse al grupo de transportistas caminando por el patio central, presumiblemente discutiendo, cuando uno de ellos le da un golpe de lleno al rostro a otro.

Fuentes consultadas por El Diario entre los ruteros identificaron a uno de sus líderes como “El Menón”, quien golpeó casi hasta tirar a Raúl Rodríguez, dueño de los camiones que brindan servicio en la ruta troncal 1.

Ninguno ofreció ayer explicaciones sobre el enfrentamiento, como tampoco lo hizo el director de Transporte estatal, según Matías Prieto, el concesionario presente en la reunión.

“Fuimos puros líderes, cuatro de Juárez, bajó el líder de Casas Grandes y el líder de Cuauhtémoc; la otra gente entró a otra reunión, no sabemos qué pasó, no sé qué arreglarían ellos, no creo que mucho porque salieron enojados”, manifestó Matías Prieto.

El líder transportista dijo que entre las peticiones y puntos abordados estuvo el incremento de la tarifa, ya que es una de las más bajas de todo el país y tiene tiempo que no se ajusta, manteniéndose en 8 pesos.

Otro punto solicitado es el arreglo de las calles, ya que por las pésimas condiciones los camiones se averían con frecuencia.

Finalmente, indicaron que Jáuregui les agendó otra reunión en dos semanas, pero será en Ciudad Juárez y con la promesa de realizar recorridos para verificar la forma de trabajo, las necesidades que tienen y las condiciones bajo las que operan.