Pelean grupos delictivos la venta de ‘cristal’

Chihuahua.– De acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía Zona Centro, encabezada por Francisco Martínez, en los últimos dos años el grupo de reciente creación denominado La Empresa es el responsable de la mayoría de ejecuciones que se han dado en la ciudad, esto por la disputa de la venta de ‘cristal’ que tiene con Gente Nueva y La Línea.

“El grueso o principal motivo es la venta del ‘cristal’, incluso cuando checamos los números, el ‘cristal’ es lo que más está siendo redituable; tengo información de que por ejemplo una piedra, regularmente un pedazo de piedra de ‘cristal’ puede costar entre ocho y 10 mil pesos, ya desquebrajada la puedes llegar a vender hasta en 150 mil pesos, por eso es que esto es tan redituable, no lo estoy justificando, pero con estos números…”, explicó Martínez.

En entrevista exclusiva con El Diario, el fiscal de la Zona Centro explicó que los tres grupos delincuenciales ya más establecidos son el de Gente Nueva, que es una extensión de Los Mexicles; La Línea, que tiene origen en el Cártel de Juárez y Los Aztecas, y el más reciente, que es La Empresa.

Jóvenes sin identidad

Este último grupo delincuencial, de acuerdo con la información que han ido recopilando, surge de un rompimiento en el interior de los grupos contrarios de Gente Nueva y La línea, en su mayoría jóvenes que no estaban de acuerdo en cómo operaban estos últimos, por lo que decidieron formar su propia agrupación.

“La Empresa es quien ha estado generando la mayoría de las ejecuciones, al menos desde mi arribo, va sobre este grupo el grueso de los casos; vino este grupo de rebeldes o inconformes de estos dos grupos y de ahí surgieron los pininos de este grupo”, dijo.

Referente a este último, comentó que son jóvenes sin identidad desde el punto de vista de un grupo, es decir, pueden ser exmexicles o exaztecas que se empezaron a dar desde el 2018 aproximadamente, pero que han tomado mayor fuerza desde finales de 2021, fecha en que él llegó al frente de la Fiscalía Zona Centro.

Hasta 4 cabecillas por grupo

Cada uno de los grupos criminales tiene entre tres y cuatro cabecillas en la ciudad, quienes son objetivos prioritarios y tienen operaciones tanto en la capital como en Ciudad Juárez, en donde surgieron.

En cuanto las zonas que operan, el fiscal explicó que están divididos por colonias, por lo que han detectado que Riberas del Sacramento tiene más presencia de Gente Nueva o Chapos; en Jardines de Oriente tiene más presencia La Línea, y La Empresa busca también tener control en estos territorios.

Francisco Martínez comentó que en La Empresa, al ser un grupo de reciente creación, sus integrantes son jóvenes que superan los 18 años, algunos de ellos incluso sin antecedentes penales o policiacos.

“Más que sanguinarios, son poco más irreverentes en cuanto al tema de la muerte, o sea, no tienen problema en realizar ejecuciones, incluso hemos detectado en trabajos de inteligencia, se llegan hasta a grabar haciendo los hechos, son cosas que no hacían o no tenemos detectados de otros grupos”, precisó el Fiscal Zona Centro.

En disputa

