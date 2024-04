Pegará por primera vez sequía a la sierra

El director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata, reveló que por primera vez se registran niveles de sequía en la sierra, situación que si bien, afecta principalmente al campo, también impactará la disponibilidad para consumo humano.

Agregó que estarán realizando programas como la compra de máquinas potabilizadoras manuales para 19 municipios del estado, algunos de ellos ubicados precisamente en la sierra de Chihuahua.

Para este 2024 el ciclo agrícola se lleva a cabo con un uso de agua muy restringido, y de no haber lluvias este año se pondría en riesgo el próximo ciclo. De ahí que sea primordial tomar decisiones de mayor envergadura en materia hídrica, consideró.

“Desgraciadamente, vamos a tener un ciclo restringido. La Secretaría de Desarrollo Rural está llevando apoyos, porque si no llueve en 2025 se vería afectado el ciclo de riego para todos los módulos”.

Recordó que la entidad presenta un 100 por ciento de estado de sequía desde un segundo grado en adelante, y hasta la sequía excepcional.

“Esto ya no es estructural, ya no es coyuntural. Quiere decir que el cambio climático llegó para quedarse. Tenemos que empezar a tomar decisiones de mayor envergadura de las que se han tomado, sobre todo en modernización del campo, que son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Se tiene que limitar la frontera agrícola, tenemos que trabajar con ellos para que las futuras generaciones puedan tener acceso al agua”, consideró.

Esta sequía está afectando el noroeste de la entidad, pero también por primera vez en la sierra de Chihuahua, donde nacen los ríos Conchos y San Pedro que en este 2024 no llevan mucha agua.

Ello con referencia al uso agrícola, sin embargo, para el consumo de agua potable se trabaja para que la población tenga el mayor acceso a este recurso.

“Queremos lograr que ninguna persona, sobre todo el pueblo rarámuri y la gente de la sierra tenga problema con el agua potable. Vamos a tener pipas, autotanques con nueve garzas que surten sin costo. Tenemos camionetas y tráilas con tanques de 2 mil litros donde no puedan ingresar los autotanques”, puntualizó.

De igual manera para atender el problema de sequía en la sierra dijo que trabajan por instalar máquinas para potabilizar el agua sin el uso de electricidad que se alimentan del afluente del río, y que no se necesita sacar del subsuelo.

“Son 30 máquinas para 19 municipios de la sierra, y comunidades donde es totalmente inaccesibles y no hay electricidad los vamos a utilizar. Son muy novedosas, sólo usan un filtro que se puede cambiar cada cuatro o cinco meses, que cuestan 150 pesos que nosotros los vamos a proveer para la gente”, dijo.