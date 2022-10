‘Pega’ a ciudadanos hackeo al Municipio

Chihuahua.– Miles de ciudadanos se vieron afectados debido al “intento de hackeo” al sistema del Ayuntamiento de Chihuahua que se reportó ayer por la tarde, el cual forzó a suspender servicios municipales hasta nuevo aviso.

Dicha situación retrasará los trámites ciudadanos ya que tendrán que esperar para realizar sus respectivas gestiones, tanto presencialmente como vía digital.

Tras la identificación del ataque, el personal de Tecnologías de la Información del Municipio respondió con la suspensión del servicio antes de que pudiera infiltrar el sistema financiero, de recaudación y seguridad pública, dio a conocer el Ayuntamiento por medio de un boletín.

Diariamente, miles de personas acuden a las oficinas de las diferentes dependencias para realizar pagos, sacar permisos, consultas, inscripciones, gestiones, así como visitas al portal oficial del Gobierno municipal.

Un aproximado de 50 trámites digitales que se realizan diariamente a través el portal municipal de Chihuahua, la Ventanilla Digital y otros métodos que utilizan la tecnología por medio de Internet, como pago al impuesto Predial, aunque el flujo de usuarios puede variar, de acuerdo con la Coordinación de Transparencia y Gobierno Abierto, así como la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental del Municipio, Tesorería, Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, por mencionar las de mayor afluencia.

Además, debido a la suspensión de sistemas en los edificios gubernamentales, 2 mil 100 empleados municipales también se vieron afectados, ya que no pudieron utilizar la red para realizar sus labores.

Hasta nuevo aviso

La Coordinación de Comunicación Social del Municipio envió ayer un comunicado para informar que las distintas áreas de soporte técnico informático y de atención a usuarios del municipio de Chihuahua fueron alertadas ayer sobre lo que sería el ataque de un virus informático, por lo que aproximadamente a las 14:25 horas, de forma inmediata y en apego a los protocolos de seguridad cibernética, el área de Tecnologías de la Información comenzó el aislamiento y salvaguarda de sus activos digitales, así como la suspensión progresiva de toda su infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de contener los daños.

Se alertó a las dependencias municipales para desconectar todos los equipos de las redes de Internet para evitar que se vulneraran los sistemas de seguridad de los servidores.

Aun y cuando la red informática municipal cuenta con fuertes esquemas de seguridad, este intento de ataque cibernético pudo llegar a afectar a algunos equipos dentro de su red, por lo que se procedió de manera inmediata a la revisión y evaluación de los daños, por lo que se descartó en primer término afectaciones en el sistema financiero, así como de recaudación y de seguridad pública.

“De manera temporal la página del Gobierno Municipal www.municipiochihuahua.gob.mx y sus servicios de pagos digitales, permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, por lo que se hace un llamado a la comprensión de la ciudadanía”, explica en un comunicado de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento; hasta la tarde de ayer aún no estaban disponibles los portales.

Debido a la suspensión del sistema para proteger los datos, el número exacto de trámites que no se realizaron o quedaron suspendidos por el intento de ataque no ha sido reportado por la autoridad, por lo que el estimado ha sido con base en las publicaciones en diferentes medios de comunicación, portales de transparencia y declaraciones, que se espera que no haya tenido una afectación mayor.

Cronología

14:25 horas

• Detectan el ataque

• Activan protocolos de seguridad cibernética

• Aíslan y salvaguardan archivos digitales

• Suspenden telecomunicaciones

• Desconectan redes de todas las dependencias