Pedirán apoyo para controlar vialidad

Nuevo Casas Grandes.- Ante el aumento de accidentes en las calles de Nuevo Casas Grandes, la presidente municipal suplente, Edith Escárcega Escontrías, tiene como parte de sus primeras acciones solicitar de manera urgente apoyo especial a Gobierno del Estado, para el auxilio en el orden vial, además que se acerca la época navideña donde los clientes saturan durante todo diciembre la zona Centro.

Al menos por este año, Edith considera prudente que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) continúe a cargo de la seguridad y vigilancia en la ciudad, pero aceptó que tiene contemplado que el Gobierno municipal retome su responsabilidad en esa tarea, aunque será hasta el próximo año cuando se analicen las estrategias para reactivar a las corporaciones municipales.

Las condiciones de fin de año con el cierre fiscal y demás, fueron lo que hizo considerar a Edith Escárcega que sería prudente permitir que continúen las fuerzas estatales a cargo de la vigilancia de Nuevo Casas Grandes.

Sin embargo, la nueva alcaldesa señaló que la responsabilidad sigue siendo del Municipio, por lo que empezado el año se retomará el tema y se analizarán las posibilidades de que se vuelva a constituir la Dirección de Seguridad Pública, la Policía Vial y el C-4.

Cabe recordar que el pasado 3 de mayo, el fiscal general, César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, arribaron a Nuevo Casas Grandes en un operativo sorpresa que derivó en el desarme y disolución de las corporaciones municipales, que debían someterse a exámenes de Control y Confianza que los pocos que no renunciaron, lo reprobaron.

Este hecho marcó la historia de Nuevo Casas Grandes como la primera vez en que se desarma y se disuelve una corporación por señalamientos de corrupción, seguido por el auxilio extraordinario que por primera vez en la historia de todo el estado, Gobierno del Estado, al mando de María Eugenia Campos Galván, tuvo que pagarle a una empresa para solucionar la crisis en el servicio de recolección de basura que se negaba a atender su entonces presidenta, Cynthia Ceballos, la cual terminó presa hace una semana por reiterados actos de corrupción.

En el período de los seis meses que Cynthia Ceballos estuvo “sin policías”, mantuvo a toda su flotilla justificando que “seguían siendo empleados municipales”, ocupándolos en tareas del nuevo departamento creado para tal fin y al que denominó “De Proximidad Social”.

No obstante la simulación, no tuvo paciencia y nombró a un “nuevo director de Seguridad Pública Municipal”, lo que fue duramente criticado por el secretario de Seguridad, por el desacato que estaba ejerciendo Cynthia Ceballos a sabiendas de que no existe tal corporación de momento y que su nuevo funcionario, Edgardo Quiroz Castañeda, ni siquiera pasó a consideración de Cabildo.