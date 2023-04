Pedirán abogados de Duarte reanudación de audiencia

Chihuahua.- El abogado Enrique Eduardo Muñoz, quien forma parte del equipo de defensores del ex gobernador César D. J., emitió esta mañana un pronunciamiento en donde aclaró que el diferimiento de la audiencia intermedia celebrada el día de ayer fue por razones ajenas a la estrategia jurídica.

Asimismo puntualizó que continuarán insistiendo en la celebración de las diligencias para que se obtenga principalmente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva y enfrente el ex mandatario su proceso en libertad.

Textualmente el comunicado de prensa refiere.

Muy buen día, como es de muchos conocido, el día de ayer se tuvo programada la audiencia intermedia del proceso penal de nuestro defendido; dicha audiencia fue diferida en dos momentos el día de ayer por razones ajenas a esta defensa y nuestro defendido, por lo que vemos útil aclarar:

1.- La Audiencia intermedia por tercera vez fue diferida; la primera vez el juez de la causa la difirió en razón de darle a la defensa más tiempo para la entrega del descubrimiento probatorio, tiempo que efectivamente esta defensa había solicitado.

La segunda vez fue el pasado 2 de abril, esto a solicitud expresa de la fiscalía del Estado y ahora por tercera vez a solicitud expresa de la Consejería Jurídica; quedándole claro a esta defensa que las razones poderosas para tales diferimientos no obedecen a temas jurídicos sino a tiempos políticos ajenos a la pulcritud del proceso penal del Licenciado Duarte.

2.- Efectivamente el licenciado Duarte fue internado muy temprano el pasado domingo después de una reacción del personal médico y de custodia del Cereso número 1 que tuvo una duración de dos horas y cuarenta y cinco minutos; fue recibido en el área de urgencias bajo los diagnósticos de crisis hipertensiva y angina de pecho, razón por la que fue internado para su atención médica y no pudo asistir a la audiencia prevista para el día de ayer.

3.- Además del diferimiento solicitado por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, la Juez de la causa consideró que en favor de la salud del licenciado César Duarte era mejor no llevar a cabo tal audiencia a pesar de que esta defensa en las dos ocasiones en que se aperturo la audiencia el día de ayer insistió en solicitar que se llevara la audiencia programada, pues los temas a tratar eran de suma importancia para el desarrollo del proceso seguido en contra de nuestro representado.

4.- La razón por la que la Juez en principio resolvió que no llevaría a cabo la audiencia, independientemente de la solicitud de la Consejería Jurídica, fue que no lo haría hasta no tener un informe del Médico Tratante de nuestro defendido, informe que ella misma solicitó la mañana de ayer mediante oficio de carácter judicial enviado al Hospital Star Médica y cuya respuesta fue recibida en las instalaciones de la ciudad Judicial a las 11:45 horas y a partir del contenido del informe médico recibido fue la misma Juez quien decidió suspender la audiencia por una segunda ocasión una vez reanudado el receso dictado para la llegada de dicho informe.

5.- Esta defensa continuará insistiendo en la celebración de las audiencias necesarias para que el órgano Jurisdiccional, con o sin presencia de nuestro defendido se pronuncie sobre los planteamientos realizados por el cuerpo colegiado de defensores y con ello se obtenga principalmente la modificación de la arbitraria e inconstitucional medida cautelar de prisión preventiva y enfrente su proceso en libertad, finalizó el documento.