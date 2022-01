Pedirán a la UIF que colabore con la FGE

Ciudad Juárez.— La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez, informó que hoy se reunirá con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, para pedirle que esta instancia coadyuve con la Fiscalía estatal en torno a investigar el fraude de Aras.

“Busco que la UIF colabore de manera eficiente con el estado, para que se lleve la investigación sin entrar ellos de lleno a las demandas y que esto afecte los expedientes”, explicó sobre la reunión que se llevará a cabo hoy a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.

Refirió que el pasado martes, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, Ramón Badillo Aguilar, le indicó que no han sido recibidas denuncias en esta instancia debido a que los abogados de los afectados se equivocaron de área.

“Está la subprocuraduría federal de investigación especializada en delitos financieros y fiscales del SAT (Servicio de Atención Tributaria), y a través de ellos tiene que interponerse la denuncia contra Aras, y para que ellos le pasen notificación a la FGR si necesitan que integre o no el expediente”, comentó.

Y es que ese día, un grupo de afectados por la empresa Aras Bussiness Group acudió a las oficinas de la FGR en Juárez demandando la atención del titular, toda vez que, dijeron, no han podido establecer una denuncia en una instancia federal mientras los responsables siguen prófugos.

“A mí la verdad se me hizo muy lógico que se deslindara la FGR. Conseguí una cita con el delegado estatal y él me explicaba que no se trata tanto de que hubieran desistido de investigar; si bien es un delito federal la captación de ahorro sin permisos correspondientes, no atraen de entrada todo lo que se hace llegar”, dijo.

“Le quedó claro a los abogados que deben tocar la puerta correcta en la subprocuraduría. Y ahora estoy viendo cómo apoyar a la Fiscalía General del Estado porque deben ser procesados por fraude, aunque sea más difícil la integración de tantos expedientes”, apuntó.

Dijo que en la reunión con el titular de la UIF verá de qué manera puede colaborar con el estado: proveer información de cuentas bancarias y lo que se tenga que hacer para fortalecer los procesos de investigación locales.