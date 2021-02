Pedirá CCE obras con mayor orden

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Mayor orden y obras bien hechas, pedirá el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez a los trabajos que realiza el Gobierno del Estado por toda la ciudad, principalmente los que tienen que ver con la segunda ruta troncal.

Eduardo Ramos Morán, presidente del CCE, comentó que el desorden vial provoca afectaciones a comercios y maquilas, por lo que se busca que entre el Estado y el Municipio haya una mayor coordinación para que sean menos las molestias.

“Hay mucho desorden y falta de información, no hay un calendario de fechas que diga que tal fecha se termina una obra”, dijo.

Mencionó que próximamente se convocara a una reunión al secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Antonio Fernández, así como con Alejandra De la Vega, representante del gobernador en Juárez, para hablar sobre este tema.

“Vamos a estar revisando el tema de las obras y los proyectos, solicitando que se hagan bien, no tenemos prisa que las tengan que concluir antes de que termine esta administración, pero sí queremos que los avances que se tengan no se hagan con prisas, sobre todo para que no haya mala calidad en los trabajos”, dijo.

El líder empresarial mencionó que se solicitará que los trabajos se lleven a cabo conforme a las especificaciones y que se supervisen adecuadamente, “que no por hacerlas rápido se presenten los problemas de infraestructura que salen a los meses de que se hizo”.

“Que no salgan baches o malas alienaciones y provoquen un tipo de accidente”, agregó.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, comentó que desde el inicio de los trabajos del BRT2, maquilas ubicadas a lo largo de las vialidades por donde se llevan a cabo los trabajos, expusieron sus molestias debido a que no fueron consideradas ara el proyecto.

Algunas de las más afectadas son Lear La Cuesta y Joist International, quienes tienen problemas para entregar y recibir mercancías en camiones de carga debido a la reducción de carriles.

“Ahí hay muchos comercios e industrias (sobre la avenida Tecnológico) donde entran y salen las mercancías, como son estructuras metálicas que se transportan en plataformas que tiene problemas para acceder”, dijo.

Dijo que aunque no tienen contabilizadas las afectaciones que las obras han dejado principalmente para la industria, pedirá información para medirlas.

