Participa chihuahuense en proyecto de la NASA

Chihuahua— Luego de vivir una infancia con limitaciones económicas que lo obligaron a truncar su primera carrera profesional, Saúl Iram Camacho Ponce de León, de 22 años y originario del poblado de San Rafael, municipio de Urique, fue seleccionado para participar en un proyecto de viaje simulado a Marte por parte de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y podría convertirse en el primer astronauta chihuahuense.

Saúl creció sin una figura paterna y de su crianza se hizo cargo su abuela materna, pues su madre emigro a la ciudad de Chihuahua en busca de trabajo ante la dificultad de obtener ingresos en su pueblo natal.

“En la infancia, en el pueblo sí padecíamos pobreza. Nunca nos quedamos sin comer, pero no crea que comíamos así muy rico, era la misma comida tres veces al día, pero pues bien felices siempre. Siempre desde que llegué aquí (Chihuahua) he trabajado y estudiado, entonces una de las razones por las que no seguí en la ingeniería es que tenía muchos gastos”, comentó Iram, hombre de tono sencillo y generoso para con quienes le ayudaron a salir adelante.

Su etapa de estudiante no ha sido fácil, pues por falta de dinero para cubrir las colegiaturas tuvo que abandonar la carrera de Ingeniería Aeroespacial que cursaba en la Universidad Politécnica de Chihuahua, llegó hasta quinto cuatrimestre, sin embargo, no se dio por vencido y se convirtió en comisionista de un expendio, actividad que le permite sostener su carrera de piloto aviador, así como a su esposa y su hija de diez meses. Su paternidad tampoco le resulta un obstáculo, sus ganas de cumplir sus sueños arrastran su voluntad y lo llevan a la acción.

Iram narró que fue su esposa quien le animó para inscribirse en la convocatoria de la NASA para un proyecto de viaje simulado a Marte.

Dentro de las actividades se les pide a los participantes aplicar una innovación, y si su proyecto particular es elegido durante la capacitación que lleva en línea, podrá participar en el lanzamiento de una misión para explorar el planeta rojo.

“El proyecto es parte del concurso y si queda en primer lugar se va a ir a la Estación Espacial Internacional, o sea, mi proyecto si queda sí se va a ir al espacio para ser experimentado allá y ver si funciona correctamente”.

Explicó que para ser astronauta se deben cumplir los requisitos de ser piloto aviador, hablar inglés y ruso, además de dominar técnicas de buceo. Hasta el momento cumple de manera parcial con dos de ellos, pero cuenta con toda la disposición de completar la lista. Aún no tiene fecha para acudir a la ciudad de Huntsville, Alabama, donde se encuentra la cede académica del proyecto.

Saúl Hiram es el único chihuahuense inscrito en el programa, pero hay otros estudiantes de Guadalajara que también fueron aceptados.

“Los obstáculos siempre los tenemos, pero al toparse con una roca uno decide si quedarse o no ahí, entonces, yo siempre he sido una persona ambiciosa en el sentido de querer salir adelante y ser una buena persona, son valores que me inculcaron mi abuela y mi madre; siempre tomaré la decisión de tener los pies en la tierra, firmes, con el propósito de salir adelante”, concluyó.