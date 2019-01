Pariente, presunto asesino de activista rarámuri

Chihuahua.- "Que no se quede libre el muchacho porque va a regresar al pueblo a realizar lo mismo que se le achaca", dijo en su lengua Margarita López Perez, madre de Isidro Baldenegro, en la audiencia de continuidad del juicio oral en contra de Romeo R.M., presunto homicida de Isidro.

Una de las traducciones que se dieron fue: "Que no lo deje ir para allá porque si se va acabar con nosotros", según lo que mencionó la madre de la víctima.

El Ministerio Público la llamó a declarar en calidad de testigo, para realizarle varias preguntas en relación a la forma en que se dio cuenta de la muerte de su hijo y que proporcionara información de la forma de vivir de Isidro.

La testigo resaltó que su hijo no era "peleonero", y no tenía problemas con nadie.

Ante el cuestionamiento del juez sobre si conocía al imputado, dijo que el papá de Romeo R. M., es primo lejano.

Debido a que se dificultaba la traducción de las palabras de la testigo, el juez solicitó otra suspensión con la intención de buscar a traductores originarios de Baborigame debido a que hay más testigos de esa región que van a ser citados por el MP.

Será mañana a las 09:30 horas que se reanudará la audiencia, y en caso de no encontrar otro traductor, se extenderá la suspensión.