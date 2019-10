'Paran lineas de producción maquiladoras proveedoras de GM'

Chihuahua.- En mayor o menor medida diversas empresas proveedoras en Chihuahua de General Motors ya están en paro técnico, aunque eso no signifique que toda su operación este parada, ya que las maquiladoras también distribuyen producto a otras armadoras en México y demás países.

Lo anterior lo señaló ayer Sergio Mendoza Vidal, ex presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua, quien destacó que a tres semanas de inició en Estados Unidos la huelga de GM, la afectación ya trascendió a todas partes del mundo, y Chihuahua, no es la excepción.

Como se sabe, desde hace ya tres semanas que más de 49,000 trabajadores sindicalizados de General Motors se lanzaron a la huelga en Estados Unidos en demanda de una mejora salarial y otras prestaciones.

De acuerdo con información publica atribuida al analista Ryan Brinkman, de JP Morgan, la huelga le ha costado a la empresa más de mil millones de dólares y las pérdidas van creciendo, ya que se estima que pierde unos 82 millones de dólares diarios.

Sergio Mendoza, informó que en Chihuahua hay empresas que tienen negocio con General Motors, han ido al paro técnico en mayor o menor medida, dependiendo de la relación que tengan con esa armadora.

Las que tienen más negocio ya entraron en paro técnico, de hecho, eso se manejará de manera muy individual, ya que no todos tienen la misma cantidad de negocios con esta armadora, precisó.

No obstante, esta claro que no pararan toda la operación, quizá unas lineas o áreas específicas, dependiendo de la situación de cada planta.

Dijo que habría empresas que opten por no producir insumos, pero ocupar a la gente en hacer mantenimiento a sus áreas, limpieza o un sin fin de tareas, para no detenerse al cien por ciento.

El ex presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua, dijo que eventualmente el conflicto de General Motors en Estados Unidos se va a resolver, no se sabe qué tan rápido, por lo que podría ser de una o dos semanas más, lo cual no es una cosa pequeña.

Destacó que ningún país se escapa a los efectos de esta huelga, porque en Europa, Asia, Sudamérica, Norteamérica se tienen plantas de GM y proveedores y muchas auto partes van a Estados Unidos, como están detenidas, no hay labores ahí.

Sergio Mendoza dijo que el movimiento laboral se pueden ver como una cosa normal en un negocio, y más de esa magnitud como la GM.

Consideró que los trabajadores tienen el derecho de plantear sus necesidades y la empresa, la obligación de escuchar, y sentarse a platicar para llegar a un acuerdo conveniente para ambos.

El Clúster Automotriz de Chihuahua agrupa a 33 empresas establecidas en la ciudad de Chihuahua, que producen más de tres mil 500 millones de dólares en componentes y es uno de los empleadores más importantes de la ciudad.