‘Para la ciudadanía también es riesgoso viajar en plataformas’

Chihuahua, Chih.- Diego Otamendi Lozoya, fue de los primeros conductores de Didi asesinados en Chihuahua en junio de 2021, y a casi tres años del aniversario luctuoso de este joven, su madre la señora Claudia Lozoya refirió que cada vez es más peligroso para la ciudadanía el viajar en las plataformas ya que, con los años, las agresiones contra este sector de la población han ido en aumento.

“Para la ciudadanía también es complicado pedir un Didi, ya que existe la desconfianza de saber si uno llegará a su destino con bien y hablando del chófer, también es una incertidumbre, ya que en algunos casos, salen a trabajar y ya no regresan”, refirió la mamá de la víctima quien al momento de su muerte tenía solo 23 años.

Fue justo el 27 de junio cuando Diego salió de su casa a las 5:30 de la tarde, pero jamás volvió.

"En aquella ocasión, yo le dije a mi hijo que se cuidara mucho porque estaba lloviendo, mis últimas palabras fueron: “que Dios te lleve hijo, cuídate mucho” y él me dijo: “sí, má, ahorita vengo”, desde ahí sus mensajes ya no llegaron más, ya no pudimos comunicarnos”, recuerda Claudia quien también dijo que pasar por una situación así es un calvario.

La mamá de Diego, dijo que cuando eso pasó sólo pedía a Dios encontrarlo y así fue aunque no de la forma en la que ella esperaba.

"Eran como las nueve de la noche y yo fui a la Fiscalía a interponer una denuncia, sin embargo, la señorita que me atendió, no levantó el reporte y me citó al otro día; ahora pienso que tal vez si en ese momento lo hubiera atendido probablemente lo hubiera encontrado más rápido porque los asesinos dijeron que lo mataron a las siete de la tarde".

El 28 de junio, Claudia se puso en contacto con Norma Ledezma fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización que acompañó el caso y dio celeridad en los rastreos de búsqueda.

“Hubo una coordinación muy muy grande por parte de la señora Norma y pues gracias a ella, a la Fiscalía, a mis compañeros que me ayudaron mucho, a la que era novia de Diego, a mi familia que estuvieron en la búsqueda”.

El 30 de junio del 2021, Diego Otamendi Lozoya, fue encontrado sin vida.

“Didi no da respuestas; también ha habido ataques contra los usuarios, e incluso, algunos de ellos por parte de los choferes de la plataforma y algunos de ellos se han quedado sin respuesta”.

En este año, han sido asesinados ya, seis choferes; cuatro en Chihuahua, uno en Ciudad Juárez y el más reciente en Aldama.

Todos estos continúan siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 2021, fue un año complicado para los choferes que ofrecían este servicio, pues no sólo fue el caso de Diego sino de otros seis compañeros más quienes también fueron asesinados, entre ellos José Ángel y Diego Otamendi.