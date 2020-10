Panistas piden indagar quejas contra Leticia Corral

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Consejeros políticos del Partido Acción Nacional (PAN) ven poca voluntad en la dirigencia estatal del organismo para darle seguimiento a las quejas de la militancia contra la hermana del gobernador, Leticia Corral, ante señalamientos de influir en despidos de funcionarios del Gobierno estatal por no alinearse con ella.

“Me parecería muy grave que desestimaran el asunto, pues ha sido la propia presidenta del partido quien ha señalado que ella cuidará que haya piso parejo en el proceso interno de selección de candidatos y en caso de que omitan darle causes dentro de la organización a este tipo de quejas, no sólo en contra de Leticia Corral, sino de cualquier funcionario público panista respecto a su presunta injerencia en los despidos por cuestiones internas, eso no sería garantizar piso parejo”, consideró Jorge Puentes García, consejero nacional y estatal panista.

El político, quien pidió la intervención de la Secretaría de Acción de Gobierno del PAN, responsable de atender todo lo relacionado con este tipo de asuntos que no sólo se han dado en el Gobierno del Estado, sino también en otros municipios, comentó que es la primera vez que de manera formal se presenta una queja por escrito como lo marcan los procedimientos internos del partido.

“Me ha tocado saber de casos en los que el CDE ha mediado conflictos de esta naturaleza entre militantes y servidores públicos, pero en específico de la señora Corral, que como he dicho antes es una queja constante y recurrente, ignoro si se haya tenido algún tipo de acción desde el comité estatal”, comentó.

Puentes García lamentó que no haya mecanismos formales para imponer un ultimátum al Comité estatal y forzarlo a atender las quejas de la militancia al respecto que se han dado desde el 2018, casi al iniciar la actual administración de Javier Corral.

“Por el bien del partido, por la sana convivencia entre militantes en este proceso interno que se avecina, espero que Rocío Reza pueda sensibilizar no sólo al gobernador, sus parientes y colaboradores, sino también alcaldes y diputados”, comentó.

La semana pasada el exsubdirector médico en la Zona Norte, Víctor Manuel Talamantes Vázquez, señaló a la hermana del gobernador, Leticia Corral Jurado, como la responsable de su despido de la dependencia estatal. Dijo que en muchos espacios de gobierno ella decide quién ocupa un cargo y quién no.

Este caso se suma al del exdirector de programas sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Social, Rogelio Loya Luna, destituido en octubre de 2019 por la influencia de Leticia Corral, acusó.

Mientras que en octubre de 2019, la directora de Gobierno del comité local del PAN, Josefina Sánchez Gaytán, acusó la orden de despido de al menos dos de sus familiares que trabajaban dentro de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y en la coordinación de Comunicación Social en esta frontera al no estar de acuerdo con las directrices político-electorales impuestas por Leticia Corral.