Palmas benditas, imágenes y hasta de calentones, la ceniza de Cuaresma

Chihuahua.- La ceniza que se impone el miércoles cuando inicia la Cuaresma provine de la incineración de las palmas benditas del domingo de ramos, imágenes y hasta de “calentones” cuando no se tiene lo suficiente, informó el Padre Guillermo Sánchez Prieto, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua.

El Padre Negris, como también es conocido, dijo que la ceniza que se utilizará el próximo miércoles, cuando inicia la cuaresma, se obtiene de la incineración de las palmas benditas que quedaron el año pasado del domingo de ramos, “si no hay suficiente se obtiene más de calentones y estufas de leña”.

Asimismo mencionó sobre algunas personas que se acercan a las parroquias para llevar algunos objetos y/o imágenes que fueron causas de “apartarse del camino de Dios”, por lo cuál es significativo porque renuncian a estos, aclaró que esta actividad formalmente no es auspiciado por la iglesia, ya es personal de cada feligrés.

También dio a conocer que la ceniza no tiene un camino mágico, por lo cuál solamente es bendecida durante la celebración de misa o bien cuando se da la palabra.

Subrayó que la imposición de ceniza es una práctica muy asistida, por lo que las parroquias multiplican los horarios. “Lamentablemente en la actualidad la imposición de ceniza, se queda en el folklor y no en un sincero arrepentimiento de los actos malos, al reflexionar en estos cuarenta días como preparación para recibir al señor”, comentó el Padre Negris.

“Hay que recordar que el miércoles de ceniza es el inicio de Cuaresma, que es la preparación a la Pascua, tanto la ceniza, como el ayuno y la abstinencia son el camino cuaresmal”, recordó.