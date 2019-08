Pagó Estado 3.3 mdp por un ‘engaño’

Chihuahua— El Gobierno del Estado pagó casi 3 millones y medio de pesos a una empresa de Nuevo León, cuyo representante es cercano a María Concepción Landa, titular de la Secretaría de Cultura, por la presentación holográfica de Maria Callas, soprano que murió en el año de 1977.

Se trata de la empresa Kasem, S. A. de C. V., la cual celebró un contrato, con número: SH/ADE/043/2018, por un total de 181 mil 281 dólares el 30 de julio de 2018.

Esta suma equivale a 3 millones 363 mil 762 pesos aproximadamente, de acuerdo al tipo de cambio del dólar en ese periodo (18.55 pesos).

Ese año, Kasem fue contratada para llevar al estado grande “espectáculos de talla internacional” presentados por Callas in Concert, William Close & The Earth Harp Collective y Sienta la Cabeza, en el marco del FICH) 2018.

Dicha empresa pertenece a Katzir Meza Medina, quien actualmente funge como director de la Secretaría de Cultura del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con el padrón de proveedores del gobierno de Chihuahua, la representante legal es Gabriela Sánchez Martínez, quien aparece junto a Katzir Meza en fotografías tomadas en 2013 por un medio local de sociales.

El funcionario y actor ha colaborado anteriormente con Concepción Landa.

En 2017, Katzir Meza fue contratado por primera vez, a través de su empresa, como asesor externo de la edición del FELICH ese año, detallan datos de la Secretaría de Cultura solicitados vía Ley de Transparencia.

“Buenas tardes. Como es de tu conocimiento, a Kasem, S. A. de C. V., empresa a la que represento, se nos ha conferido el honor de tomar la gerencia de contratación de proyectos culturales para la siguiente edición del Festival Internacional Chihuahua… el próximo 5 de septiembre, el gobernador Javier Corral dará a conocer la oferta que integrará la edición 2017 del festival”, anunció Katzir Meza a los promotores en un correo electrónico en posesión de El Diario.





Exigen suspender sueldo a titular de Secretaría de Cultura

A través de la plataforma Change.org, la escritora Hilda Sotelo exigió la suspensión del sueldo de María Concepción Landa, titular de la Secretaría de Cultura, por falta de pagos a participantes de la Feria Estatal del Libro de la Frontera.

Hilda Sotelo manifestó en la publicación que ella misma fungió como enlace para que la escritora Cristina Rivera Garza participara en la FELIF, la cual se llevó a cabo desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio pasados.

La escritora invitada participó en tres eventos: mesa de Lectura de Escritoras del Norte, Noches de Literatura y comentarios sobre el proyecto #EscriturasContraElPoder Fronterizas.

De acuerdo con la publicación, Cristina Rivera “envió a tiempo los respectivos documentos requeridos para que el depósito se llevara a cabo. Han pasado dos meses y no hay remuneración alguna”.

“En efecto”, dijo Cristina Rivera a El Diario. “Participé en los tres eventos estipulados [...], mandé toda la documentación requerida y es fecha ahora, después de todo este tiempo, que no he recibido pago alguno ni explicación alguna por el alarmante retraso”, denunció la tijuanense.

Además, en la petición de Change.org, titulada: “Por explotación: suspender 107 mil pesos del sueldo de Concepción Landa Secretaria de Cultura”, se mencionan nombres de otros participantes que aún no han recibido pagos por honorarios.

como Omar Pimienta, Sayak Valencia, Arminé Arjona, Alejandro Páez y Vicente Anaya.

“Como muchos otros, cumplí con mi trabajo a tiempo. Me gustaría que los encargados de cubrir los honorarios de todos los que trabajamos para la Feria hicieran lo mismo”, manifestó Cristina Rivera por mensaje.

“Si investigamos encontraremos que algunos contratados siguen sin percibir sueldo; será difícil que hablen por temor a represalias o por miedo a que no los vuelvan a invitar a eventos literarios oficiales”, reza el cuerpo de la petición.

Hilda Sotelo hizo mención al salario de 107 mil 353 pesos que recibe Concepción Landa por su puesto como secretaria del Gobierno Estatal, y de sus constantes viajes a Europa.

“Exigimos al gobernador del estado Javier Corral la suspensión del salario de la funcionaria estatal [...] hasta que se deposite lo prometido a los/las participantes y trabajadoras de la FELIF 2019”, exhortaron en la plataforma.

Además, se pidió el ajuste del salario de Concepción Landa por ser un “insulto para los artistas y escritoras mexicanas”

En 2018, la cuentista, ensayista y académica, Liliana Pedroza, fue invitada por la Secretaría de Cultura al homenaje y exposición Literatas del Septentrión. Aunque la escritora vive en la Ciudad de México, respondió que sólo si la dependencia estatal cubría sus gastos de traslado aéreo, podría ir al evento. Sin embargo, la institución le comunicó que no contaba con recursos suficientes para costear el vuelo.

—No se puede vivir del arte en Chihuahua, a menos que seas un artista allegado al gobierno y asumas su discurso en ese momento. Es así como se puede vivir siendo artista; son muy pocos los escritores que pueden vivir de su trabajo —dijo Pedroza en una entrevista con El Diario el año pasado.

Anteriormente ya se había lanzado una petición en Change.org, para exigir la renuncia de Concepción Landa por la falta de pagos a artistas que llamó “informales”.

José Quintana, músico local, escribió que “cada vez que realizaba un trabajo para la Secretaría de Cultura tenía que dar muchas vueltas a las oficinas pidiéndoles que me pagaran. Tardaban muchos meses, me daban excusas y sentía todo el tiempo que les estaba rogando. Yo vivo de mi trabajo, no me puedo dar el lujo de estar esperando a ver cuándo pagan”.

La titular de la Secretaría de Cultura reconoció que la dependencia ha enfrentado dificultades para liquidar adeudos con estos artistas, sin embargo, justificó que han existido obstáculos debido a que ellos “no son personas fiscales” y “son trabajadores informales”. ”Nada personal, son asuntos netamente administrativos“, explicó en una entrevista para un medio local.