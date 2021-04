Pagará FGE vehículos blindados

Archivo / El Diario de Chihuahua / Una de las camionetas blindadas de la FGE

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) dará cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua, que la obliga a pagar alrededor de 5 millones de pesos a la empresa “Blindajes del Centro S.A. de C.V.” por la compra de cuatro camionetas blindadas adquiridas en 2019, expuso el fiscal César Augusto Peniche Espejel.

Dijo que en un principio no se hizo el pago debido a que la empresa no entregó lo que había comprometido, pues el blindaje que portaban no era el adecuado, razón por la que se le solicitó que cumpliera con las especificaciones de la compra-venta.

El fiscal manifestó que al momento en que se les hizo entrega de los vehículos, se percataron de que las especificaciones técnicas del blindaje no correspondían con lo que habían pedido, razón por la que no se realizaron los pagos correspondientes.

Ante esto, el proveedor interpuso una denuncia en contra del entonces administrador de la FGE, Eduardo Fernández Herrera, quien actualmente se desempeña como secretario de Salud, para exigir el cumplimiento del pago.