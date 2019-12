Pagan al Estado publicidad ilegal

Ciudad Juárez.- Empresas del ramo de la construcción están pagando publicidad a favor del Gobierno del Estado, presumiendo obras que ellas mismas ejecutaron a cambio de contratos multimillonarios.

Especialistas consultados consideraron estos actos como ilegales tanto en materia electoral como en probable conflicto de intereses.

Una de las constructoras es Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V., que el 2 de diciembre pasado pagó una inserción en medios impresos en la que presume: “Rehabilita Gobierno del Estado carretera Sueco-Villa Ahumada”.

Agrega que “con proyectos como éste, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (…) brinda mayor seguridad y comodidad a los 2 millones 234 mil usuarios que anualmente circulan por esta vía”.

Por esas obras, la empresa con registro en Torreón, Coahuila recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) el contrato vía licitación pública 144-OP-0023/19-DC-OBRA, el pasado 20 de junio por 63 millones 338 mil pesos.

Para el abogado Francisco López Legarda “hay una cuestión muy irregular” en este tipo de propaganda a favor del Gobierno del Estado, pues evidencia que “estas empresas están comprometiendo a la administración a que les otorgue más contratos”.

“Es también un problema de transparencia de la administración y no se vale, hacen pensar que las empresas están tratando de beneficiarse”, abundó.

Cristóbal Meléndez, especialista del centro de investigación Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional (Mecademi), señaló que el Gobierno de Chihuahua podría incurrir incluso en delitos electorales.

“Toda empresa que recibe dinero público tiene que cumplir con ciertas obligaciones; el hecho de hacer publicidad a nombre del Gobierno pudiera generarle responsabilidades ante el INE”, advirtió. “Es evidente (una irregularidad de tipo) electoral”.

Las empresas Fase Emulsiones y Asfaltos S.A de C.V., Merp Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., y Asfaltos San José S.A. de C.V., que se han llevado contratos para la rehabilitación de carreteras y suministro de material asfáltico por cientos de millones de pesos en tres años de administración, han pagado también por publicaciones similares.

Pavimentos de la Laguna ha obtenido seis contratos con la SCOP, uno de ellos por adjudicación directa, el 144-OP-0024/19-DC-OBRA, por un millón 37 mil 437 pesos firmado el 21 de junio para la reconstrucción de la carretera estatal 27 en La Quemada-Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cuauhtémoc.

El pasado domingo 17 de noviembre, Fase Emulsiones y Asfaltos pagó publicidad a favor del Gobierno panista para promocionar obras que realizó en el tramo carretero La Estación, por un contrato de 69 millones de pesos.

Esta empresa no aparece en el registro de contratos de la SCOP, pero sí Fase Chihuahua, S.A. de C.V., cuyos propietarios, según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal, son Luis Jorge Nahle Ortiz y María Eugenia Ortiz Giacoman, los mismos de Fase Emulsiones y Asfaltos, junto con Roberto, María Eugenia y Leonardo David todos de apellidos Nahle Ortiz.

En octubre de 2017 se llevó el contrato por 144-GC-0016-17-ADQUISICIONES-SH/LPE/090/2017 por un monto de 7 millones de pesos para que vendieran 450 mil litros de emulsión asfáltica para micropavimento y 113 mil litros de asfalto rebajado de fraguado rápido.

También le fueron entregados contratos por 8 y 13 millones para el suministro de este mismo material, según los contratos que aparecen en la unidad de transparencia de la dependencia.

Mientras que a Merp, empresa de Chihuahua, y Asfaltos San José, de Gómez Palacio, Durango, pagaron publicidad iguales el 20 de octubre y el 4 de noviembre.

En el caso de la primera, ha obtenido contratos por hasta 44 millones 990 mil pesos para la rehabilitación de pavimento en tramos parciales de la carretera Jiménez-Camargo, mientras la segunda se llevó 95 millones de pesos para suministrar asfalto de rompimiento rápido.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, señaló que se revisarán auditorías realizadas al manejo del recurso para el mantenimiento de carreteras estatales y federales, que ya se han hecho este año.

“Porque es muy raro que estén haciendo publicidad al Gobierno. Se tienen que revisar recursos que se les entregaron. A mí me parece muy raro que estén haciendo publicidad de esa forma, eso cuesta, ellos no van a invertir en algo que no les deja ganancias”, aseveró.

El vocero en Chihuahua del Instituto Nacional Electoral, Ever Haro, dijo que estas actuaciones podrían incurrir en la violación del artículo 134 Constitucional, y que éste tiene que ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales.

“El artículo, en lo general, se refiere al uso imparcial de los recursos públicos por parte de los funcionarios. Esas consideraciones son las que analiza las Sala Especializada del Tribunal Electoral, si llegase a darle entrada a una queja correspondiente”, abundó.