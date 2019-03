Pagan 100 mil pesos al mes por aeropuerto de Creel

Chihuahua— El Gobierno del Estado paga mensualmente 100 mil pesos para la vigilancia y el mantenimiento del Aeropuerto de Creel, el cual desde hace cinco años está detenido.

La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, declaró que este gasto es necesario debido a que no se puede abandonar el inmueble, el cual requiere aún una inversión de 150 millones de pesos para ser equipado y si se deja abandonado posteriormente sería mucho más costoso repararlo.

La funcionaria comentó que es del interés del Gobierno del Estado que la obra será concluida, ya que se le han invertido fondos durante años y a pesar de que no ha funcionado genera costos de 100 mil pesos mensuales por concepto de vigilancia, además del mantenimiento preventivo que se le tiene que estar dando.

De la Vega añadió que están a la espera de que se realice un dictamen de parte de las autoridades federales que permitirá determinar si se le asignarán recursos para su conclusión, el cual está por ser entregado. Agregó que la pista y las instalaciones están en buenas condiciones y que esperan que haya empresas interesadas en operar el aeropuerto.

La colocación de la primera piedra del aeropuerto fue realizada en enero del 2010 en un evento encabezado por el exgobernador César Duarte, pero en noviembre del 2014 el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de los indígenas de la comunidad de Repechike, municipio de Bocoyna, quienes se inconformaron por la construcción.

El Gobierno estatal continuó con los trabajos debido a que la resolución del juez federal no impedía que se continúe con la construcción del aeropuerto, sino ordenaba una consulta pública y mantener un acercamiento de buena fe con los inconformes.

Sin embargo en mayo del 2015, cuando la obra se dio por terminada en su etapa física no pudo seguir en la etapa de equipamiento debido a que no se llegó a un acuerdo con las comunidades. Fue hasta abril del 2016, meses antes de concluir la administración estatal que se llegó a un acuerdo de pago de 65 millones de pesos para un fideicomiso para financiar obras en favor de las comunidades indígenas.

La obra desde entonces no ha tenido avances significativos, además de que no ha recibido recursos federales en los presupuestos del 2017, 2018 y en el 2019 no figuró en las obras a financiar.









