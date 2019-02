Padres de familia exigen salida de directora de Jardín de niños

Chihuahua.- Un grupo de padres de familia y maestros exigen la salida de la directora del Jardín de Niños “Estefania Castañeda” ubicado en la calle Primera y Nueva España de la colonia Vistas Cerro Grande, debido a la actitud de la docente, además de no cubrir con las necesidades del plantel.

Este día cerraron las instalaciones dejando sin clases a los menores, debido a que impidieron el acceso, además de colocar cartulinas en las rejas del plantel, en donde expresaron sus demandas e inconformidades contra la directora.

Denuncian que la directora, Alma Delia, discrimina a los niños de los padres que no han cubierto la cuota, negando el desayuno al menor, ya que el Jardín de Niños cuenta con un comedor, además que presuntamente no entrega el material a las maestras para trabajar, a pesar de tener recurso, aseguró la tesorera de la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños, Cinthia, como se identificó la persona.

Asimismo demandan que en los días fríos no compró gas, argumentando que no puede utilizar el dinero sin una orden superior, lo que ha causado la molestia de los padres de familia.

Los quejosos afirmaron que continuará con esta medida de tomar las instalaciones, hasta que las autoridades educativas de una solución a sus demandas.