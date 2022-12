Otorgaron recursos por 12 mdp con documentos falsos

Chihuahua.— La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado en la pasada administración habría liberado apoyos a productores, los cuales no llegaron a sus destinatarios, debido a que fueron tramitados con documentos fraudulentos.

Lo anterior, según el resultado de una investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la que, al menos, tres municipios presentaron irregularidades. La observación es por la liberación de 290 cheques por un monto total de 12 millones de pesos.

La revisión fiscal fue realizada al ejercicio de 2021 y se trata de los beneficiarios del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”.

La ASE indicó que realizaron la verificación de la elegibilidad de los beneficiarios que presentaron al grupo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Rural para autorización de la asignación del recurso y liberación del pago de apoyos y agregó que se hicieron los pagos a presuntos beneficiarios en cuyos expedientes se encuentra integrada la documentación presuntamente apócrifa, la cual no fue reconocida por la propia autoridad municipal de los municipios de Guachochi, Madera y Temósachic.

“Aunado al resultado de compulsas realizadas, algunos beneficiarios negaron haber recibido el apoyo económico”, precisó.

Emite recomendaciones

La Auditoría Superior del Estado emitió recomendaciones para que se investigue y en su caso sancione el pago indebido de programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y precisó que fue a través del Programa de Pagos de Siniestros Agrícolas que se erogaron 12 millones de pesos.

En el informe se indicó que “la dependencia estatal en el 2021 efectuó pagos por concepto de indemnizaciones a beneficiarios del Programa Presupuestario ‘Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural’, de las cuales se detectó que la documentación que integra el expediente de varios de ellos, no fue reconocida como expedida por parte de los municipios de Guachochi, Madera y Temósachic; así como también, se reconoció por parte de algunos beneficiarios no haber recibido el apoyo económico y/o no haber realizado trámite alguno ante el municipio correspondiente para que le fuera extendida una constancia de acreditación de propiedad”.

En lo que corresponde a las recomendaciones, señaló que se promueve un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para que la Coordinación de Investigaciones de esta Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en el ámbito de su competencia, en términos del artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, continúe la investigación de los hallazgos detectados.