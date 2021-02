Ordenan despido de mandos medios de la Conagua

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Con la “justificación” de que personal de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua hizo un mal manejo e incumplió el Tratado de Aguas, desde las oficinas centrales de la dependencia ordenaron el despido de los mandos medios, personal operativo y sindicalizado radicado en Chihuahua.

Personal encargado del proceso de rescisión laboral solicitó la presencia de los mandos medios o personal de confianza de la Dirección Local en la planta baja del edificio sede de Conagua para informales de su despido, informaron trabajadores de la Comisión.

Con ese fin se dividió en dos grupos mediante listado, en el primero estaban presentes los nombres del personal que cuenta con más de 30 años de servicio y el otro grupo por el personal de las diferentes áreas de la Dirección Local de la Conagua.

Una vez ya sentado el personal al que se le daría la noticia de la solicitud de su renuncia voluntaria, personal de oficinas centrales y del organismo de Cuenca, procedió a dar la alternativa al primer grupo de un mes adicional para hacer sus trámites de jubilación.

Sin embargo, al segundo grupo de trabajadores se les informó que su renuncia voluntaria se haría efectivo el viernes 28 de febrero de 2021, y la acusación por la cual se solicitó la renuncia sin goce de cualquier tipo de indemnización, es el incumplimiento del tratado de aguas nacionales.

Después de una plática las autoridades decidieron no dar ni las gracias al personal de la Conagua argumentando que no lo merecían al no haber acatado las ordenes giradas a nivel central aun y cuando muchas de las áreas no tiene que ver con la ejecución del Tratado, se quejaron los trabajadores.