Ordena juez a Borruel y familia no acercarse a periodista

Tomada de internet

Chihuahua— Un juez federal emitió ayer como medida cautelar al exalcalde Carlos Borruel Baquera, su esposa Leticia Macías, su hija Mónica Borruel y a su yerno David Ortega, el no acercarse ni entablar comunicación alguna con Osbaldo Salvador Ang, periodista al cual amenazaron con desaparecer y le mostraron un arma de fuego.

La vinculación o no a proceso fue programada para el viernes 12 de marzo a las 18 horas, para determinar si son vinculados o no a proceso los cuatro acusados, destacando el defensor que de acatar dichas medidas cautelares, no se procedería de otra manera con ellos.

El juzgador determinó durante la audiencia de formulación de imputación, posterior al escuchar los antecedentes, emitir esta medida cautelar, dijo Alejandro Rojas, defensor del Salvador Ang.

Explicó que dicho delito no sólo atenta contra la paz de las personas, sino también en contra de la libertad de expresión, razón por la cual se impusieron dichas medidas cautelares.

Osbaldo Salvador fue presuntamente amedrentado por Borruel Macías el 5 de mayo del 2020 cuando aún era funcionario del Gobierno del Estado, por una publicación que el funcionario acusó de falsa y que supuestamente afectaba a su familia y en específico a su hijo, por una violación a una joven.

En las discusiones, los acusados amenazaron con desaparecer al periodista, para que en ese momento David Ortega sacara un arma de fuego, la cual sólo portó en una de las manos.

