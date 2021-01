‘Opositores rapiñan candidatos al PRI’

Omar Morales / El Diario de Juárez / La precandidata a la gubernatura Omar Morales / El Diario de Juárez / La precandidata en la entrevista con El Diario

Graciela Ortiz González, precandidata de unidad del PRI, calificó como rapiña el hecho de que otros partidos estén arropando a militantes priistas en sus filas para puestos de elección popular.

“Curiosamente, todos los atributos negativos que nos señalan se les olvidan cuando se llevan a un priista a cualquier posición; me parece una forma mágica de trasladar una opinión negativa a una positiva en cuando te llevas a un priista a otro partido, dijo la precandidata a la gubernatura del estado en entrevista con El Diario.

Señaló que el reto es unir a los diferentes grupos internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado en torno a la candidatura por la gubernatura.

También destacó sus recorridos en varios municipios de la entidad.

—Como precandidata a la gubernatura por el PRI ha recorrido varios municipios para contactar a la militancia, ¿Qué evaluación ha logrado tener de la condición que guardan los diferentes grupos internos?

—En términos generales bien, yo diría que mejor incluso de lo que pensé. Hay un ánimo renovado en la militancia para poder afrontar el reto que tenemos en esta elección. Va a ser una elección muy atípica porque todo se va a decidir en un año. Me han recibido muy bien en todo el estado, la respuesta de los priistas ha sido generosa y cálida.

He visto a la militancia dispuesta a participar y trabajar con intensidad. El priismo tiene la enorme ventaja de que nos vertebramos muy rápido y nos sumamos a un proyecto; tenemos una gran experiencia en la organización interna y eso es un punto a favor de nuestras posibilidades de salir con una mayor fortaleza.

Creo que esta renovación de dirigencia, el hablarles a todos, decirles a todos que es una etapa de inclusión, de acercamientos y regresos de quienes han estado alejados del partido, nos ha permitido estar listos para enfrentar el reto que viene. Sabemos que es un desafío, pero muy dispuestos a trabajar por ello los siguientes meses y habremos de organizarnos.

—En este momento, ¿la unidad es la principal fortaleza del partido?

—Es la búsqueda de esa unidad lo que ha permitido que la militancia se reagrupe, plantearles que ésta será una etapa de puertas abiertas ha dado una respuesta increíble de parte de la militancia. El PRI ha gobernado este estado, lo que existe en materia de infraestructura lo dejamos nosotros.

—¿Cómo podría afectar al PRI en el proceso electoral el uso que Corral Jurado ha hecho del caso Duarte?

—Considero que la valoración de ese gobierno se dio en el 2016 y la sanción también; obviamente nos dijeron que no querían que siguiéramos gobernando, no aceptaron al candidato en ese entonces y votaron en contra. En el 2018 fueron otros los referentes que se sumaban a la inconformidad popular, en ese año pierde el PRI pero perdemos todos los partidos, el único que ganó fue Morena y quedamos reducidos de manera sensible.

Yo espero que esa sanción haya sido concluida porque al final de cuentas en cuatro años y medio la ciudadanía está valorando otros gobiernos, creo que es otro momento.

No podría anticipar una estrategia del Gobierno del Estado, su proceso lo quieren terminar de una manera exitosa, yo sigo sosteniendo que son otras las circunstancias, que el PRI tiene otra dinámica y somos otras las figuras en este momento. Graciela Ortiz está sujeta al escrutinio público, dispuesta a que se revise mi trayectoria, mi comportamiento, cuáles son los resultados que he dado y no tengo una sola observación en la vida pública.

—¿El PRI está listo para ganar las próximas elecciones?

—Estamos preparándonos, un triunfo exige preparación, organización, disciplina, estrategia y estamos en esa tarea.

En el caso personal y del partido la prioridad no es estar viendo los errores del de enfrente, sino cómo nos organizamos de mejor manera y había que regresar a ver las condiciones del priismo para tenerlo listo para participar, cómo están los comités municipales, cómo están los sectores y organizaciones, cómo resolvemos las candidaturas en tan poco tiempo. Es una inmensa tarea la que tiene el partido, estamos enfocados en lo prioritario y lo prioritario es poner al partido en la condición de competencia; los signos hacia el interior son muy prometedores.

—Esta elección ha mostrado a bastantes políticos priistas que se han sumado a otros partidos para buscar una postulación, ¿Qué evaluación puede hacer en relación al estado de la militancia en Juárez?

—Me llama mucho la atención de todas las fuerzas políticas, que por mucho tiempo se han dedicado a hablar mal del PRI y parte de la valoración que tiene el ciudadano se debe no tanto a hechos concretos, sino a una propaganda negra que han estado impulsando los partidos a lo largo de los años. Curiosamente todos los atributos negativos que nos señalan se les olvidan cuando se llevan a un priista a cualquier posición; me parece una forma mágica de trasladar una opinión negativa a una positiva en cuando te llevas a un priista a otro partido.

Ese va a ser un tema muy interesante en la campaña porque tendremos que estarles recordando constantemente al resto de los partidos que cualquier valoración que hayan hecho se les olvidó al momento de venir en ese acto de rapiña a buscar candidatos del PRI.

—Es grande la posibilidad de que se elija a una mujer como gobernadora por primera vez en la historia del estado…

—Yo creo que no solamente es un tema de género, de que sí nos toca o no a las mujeres, le deberá tocar a una mujer que tenga la capacidad, que tenga con qué, el conocimiento, la trayectoria y sobre todo que haya acreditado a lo largo de su vida que realmente le ha cumplido a los chihuahuenses.

—Este año no aparecerá AMLO en la boleta, ¿Cómo enfrentar a Morena y ganarle?

—No hay recetas secretas, a un partido que está haciendo abuso de su poder desde el Gobierno se le enfrenta con una fórmula muy sencilla: la voluntad ciudadana. Los chihuahuenses no somos ajenos a lo que está pasando y no desconocemos el exceso que se está cometiendo desde el Gobierno federal y la manipulación del uso de los programas públicos.

No hay programa público que no haya hecho una administración del PRI, no hay institución que no la haya construido y formado nuestro partido y nunca se hizo una manipulación tan descarada como la que estamos viendo el día de hoy. Somos gente que sabemos observar a nuestros gobernadores y actuamos en consecuencia.

Más que una fórmula secreta, diría que tengo una enorme confianza en la inteligencia, formación, información y manera de ser de los chihuahuenses, que no aceptamos imposiciones ni se nos puede engañar fácilmente.

El priismo está de pie, está dispuesto, está listo, está organizado y está con toda la disposición de salir a enfrentar esta elección que, a mi juicio, es una elección que va a determinar el futuro de México y de Chihuahua.

—¿Cómo recibir el Gobierno estatal con las finanzas que va a dejar Corral Jurado?

—No es una condición ideal, es un problema serio, pero no es el único. Hay que fortalecer el sistema de salud, la seguridad, hay que voltear a ver los contenidos en materia de educación, buscar respaldar a la población en un tema como el de la pandemia… los problemas son múltiples. Es tener un proyecto muy claro de cómo ir saliendo desde las regiones hacia el todo. Tenemos con qué, tenemos con quién y la forma de salir adelante, en el PRI tenemos muy claro cómo podemos lograrlo.

—¿Cuál es el factor que hace diferencia del PRI con el resto de los partidos?

—Creo que en la campaña todos vamos a hablar de lo mismo: de la necesidad de fortalecer la economía, la salud, vincular la educación con la vocación productiva de las regiones, los jóvenes. La diferencia es que no todos saben cómo hacerlo; hay quienes están llegando a esto como si llegara un niño a la dulcería, no es solamente un acto de voluntad, es un compromiso hacia la ciudadanía a la que no se le puede seguir contando mentiras. La diferencia es que hay un conocimiento profundo del estado, hay buen proyecto, muy claro, que habremos de presentar en su momento, de lo que debe ser Chihuahua y además un gran equipo de trabajo que ya ha dado resultados, sin señalamientos y ninguna mancha en su trayectoria. (Pavel Juárez / El Diario).