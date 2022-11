Omite Maru opinar sobre el arresto de exfiscal

Chihuahua.– La gobernadora Maru Campos evitó hacer declaraciones en relación con la detención del exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., acusado de tortura, y manifestó que ella se encuentra enfocada en gobernar Chihuahua y que ese tipo de asuntos jurídicos no habrán de distraer su atención.

La mandataria únicamente lamentó el deceso de Francisco González Vázquez, padre del inculpado y quien falleció el martes a consecuencia de un paro cardiaco.

“Lamento el deceso del padre de Francisco pero no tengo más comentarios al respecto, no le compete a una servidora, estoy gobernando y no me distraigo en esto”, expresó la gobernadora.

Francisco G. A., señalado como el responsable de la “Operación Justicia”, fue detenido el pasado lunes en Delicias e ingresado al Cereso Estatal de Aquiles Serdán, mientras se resuelve su situación jurídica.

Es acusado del delito de tortura que ejerció en contra de exfuncionarios estatales acusados de corrupción y desvío de recursos, a quienes supuestamente presionó para que declararan en contra del exgobernador C. D. J., quien se encuentra vinculado a proceso penal.

La mandataria estatal afirmó que el caso deberá tratarse en las instancias correspondientes y que el Estado no hará más comentarios al respecto.