‘Olvidó’ Riggs los casi mil vuelos de Corral

Esta semana uno de los principales operadores de Javier Corral Jurado, Miguel Riggs Baeza, cuestionó el uso o renta de aeronaves por el actual régimen estatal encabezado por Maru Campos, sin tomar en cuenta que en los cinco años de su exjefe al frente del Gobierno del Estado, utilizó la flotilla aérea en múltiples ocasiones (916 veces). Riggs Baeza aseguró que la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván y el coordinador de Gabinete, Luis Serrato Castell utilizaron una aeronave propiedad del exlíder de los trabajadores de Pemex, Carlos Romero Deschamps, quien es acusado de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con Miguel Riggs Baeza, la gobernadora y su coordinador “han utilizado la aeronave Hawker-800 con el número de cola XA-LEX operada por la empresa Aeromonky S.A. de C.V., propiedad de la familia Deschamps para alrededor de 35 vuelos privados a diferentes destinos en su mayoría para Hermosillo y Guaymas en el estado de Sonora de donde es originario Serrato Castell”.

Al respecto, la gobernadora María Eugenia Campos Galván negó las acusaciones de Baeza Riggs y aseguró que algo le platicaron el fin de semana al respecto del tema, “pero yo creo que andaban muy felices festejando algo porque la verdad yo no conozco a esas personas que dicen que yo me he subido a esos aviones, ni idea”.

Sin embargo, Miguel Riggs no recuerda que de conformidad con los informes presentados por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, el exmandatario estatal Corral Jurado usó la flotilla aérea propiedad del Estado de Chihuahua un total de 916 veces desde el inicio de su mandato en octubre de 2016 al 9 de julio de 2021 (cuatro años y nueve meses).

Además, estos documentos muestran que en diciembre de 2016, apenas tres meses después de asumir el cargo, Javier Corral viajó por primera vez en el jet King Air 350, modelo 1997, matrícula XC-CHI con capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes, a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde pasó sus vacaciones de fin de año. Previamente estuvo en Culiacán para la toma de posesión del gobernador de dicho estado, Quirino Ordaz Coppel.

Según archivos periodísticos, la aeronave King Air 350 fue utilizada por Corral 171.7 horas en 96 vuelos, entre ellos a Toluca, Durango, Tepic, Torreón, León, Morelia, San Luis Potosí y Mérida.

El jet Cessna Citation CJ3, modelo 2006, con capacidad para siete pasajeros y matrícula XC-GDC fue utilizado para 305 viajes entre enero de 2017 y julio de 2021, realizando traslados de Chihuahua a Nuevo Laredo, Monterrey, Toluca, Cuernavaca, La Paz, Puerto Vallarta, Guadalajara, Tepic y Guanajuato, además de El Paso, Texas, y Wichita, Kansas, en Estados Unidos, entre otras localidades

También el aparato fue utilizado por Corral durante la “Caravana por la Dignidad”, que realizó en enero y febrero de 2018 para reclamar al entonces presidente, Enrique Peña Nieto, la supuesta retención de 900 millones de pesos de participaciones federales y demoras en el proceso de extradición del exgobernador Duarte.

Para viajar a municipios de Chihuahua Corral usaba mayormente el helicóptero Bell 429, con el cual acumuló en los dos primeros años más de 226 horas de vuelo y 207 viajes, incluido uno a la inauguración de la planta de la cervecera Heineken en Meoqui, a menos de 75 kilómetros de la capital del estado.

Cabe señalar que el 14 de agosto de 2015 el helicóptero Bell 429 con número de matrícula XC-VVE, en el que viajaba César Duarte, se desplomó en su rancho en el municipio de Balleza, con saldo de siete personas lesionadas, por lo que se declaró pérdida total. La compañía “Bell Helicopter” repuso la aeronave a través de una póliza de seguro, entregándose el 16 de marzo de 2016 al Estado el nuevo helicóptero de lujo Bell 429 XC-LOP.

Gastó Gobierno de Corral más de 55 MDP en mantener flota aérea

El Gobierno encabezado por Javier Corral Jurado (2016-2021) tuvo un gasto anual superior a los 13 millones pesos por el resguardo, mantenimiento, combustible y sueldos de los pilotos así como personal operativo y administrativo de las seis aeronaves oficiales con que contaba el Gobierno del Estado.

La Unidad de Servicios Aéreos (USA) de la Secretaría de Hacienda estatal, mediante la solicitud con número de folio 110272019 de transparencia, fechado el 24 de agosto de 2019, respondió que tenían contratados a seis pilotos, once empleados operativos y cuatro miembros en el área administrativa.

Sólo en el rubro de sueldos, se destinaban mensualmente la cantidad de 356 mil 169 pesos, es decir, un total de 4 millones 274 mil 028 pesos al año.

Adicionalmente se erogaba la cantidad de un millón 648 mil 560 pesos por concepto de renta de los hangares en donde estaban bajo resguardo los aparatos propiedad del estado, siendo estos tres helicópteros Bell (206, 407 y 429); y tres aviones Cessna Citation CJE, Conquest II y T210.

Eran dos en aquel entonces los hangares arrendados, por los cuáles el estado estaba pagando una renta mensual de 137 mil 380 pesos.

En lo que respecta al desglose del costo de los hangares, el número “Dos” costaba al patrimonio público 77 mil 471 pesos, mientras que el número “Cuatro”, 59 mil 909 pesos mensuales.

La Unidad de Servicios Aéreos detalló que en el mantenimiento a la flotilla aérea se invertían un total de 435 mil 120 pesos con 43 centavos cada mes, equivalente a 5 millones 221 mil 445 pesos durante un año.

Sumados los gastos de sueldos, mantenimiento y hangares, y multiplicados por los cinco años de gobierno, la erogación total rondaría los 55 millones 715 mil pesos, 26 millones de los cuales corresponderían a mantenimiento.

En los servicios de mantenimiento a los aparatos para que tuvieran un adecuado y seguro funcionamiento, se reportó que el avión Cessna Conquest II con matrícula XC-CJS era enviado periódicamente a la ciudad de Querétaro mientras que el avión tipo Cessna Citation CJ3 con matrícula XC-GDC a la ciudad de San Antonio, Texas.

Mantenimiento de mentiritas

Quién sabe dónde quedó ese dinero de supuesto mantenimiento. La omisión al respecto quedó al descubierto hace una semana, con las declaraciones de la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Susana Bazaldua.

La funcionaria reveló que debido a las omisiones por parte de gobiernos anteriores, la administración estatal está obligada a la contratación de servicios particulares para el traslado de sus funcionarios, porque las aeronaves no pueden volar.

Mencionó que el estado cuenta con una flotilla de 3 aviones y 4 helicópteros; de estos, uno de los aviones se encuentra en desuso por la falta de mantenimiento y requiere de por lo menos 40 millones de pesos para ponerlo en operaciones, mientras que, dos helicópteros se encuentran en dictaminación para evaluar el mantenimiento que requieren.

Utilizó Cinthia Chavira flotilla aérea de gobierno más de 200 veces

La presidenta de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y esposa del exgobernador de Chihuahua, Cinthia Chavira de Corral, utilizó la flota aérea del estado más de 200 veces, de octubre de 2016 a mayo de 2021, sobre todo el helicóptero Bell 429, el cual no se pudo vender.

Los años 2017 y 2018 es cuando más se dio “vuelo” al registrar un total de 90 y 91 viajes, mientras que en el 2019 registró 33 (al mes de julio) y en el 2016 en menos de tres meses de haber iniciado la actual administración realizó 21, en uno de ellos a Mazatlán, Sinaloa, acompañando al gobernador Javier Corral.

La aeronave que prefirió fue el Helicóptero Bell 429 con matrícula XC-LOP, el cual usó 181 veces, para acudir a varias localidades del estado de Chihuahua, la mayor parte durante los años 2017 y 2018 con 62 y 67 vuelos respectivamente, mientras que en el 2019 ya llevaba registrados 25, en el 2016 solamente fueron 16, mientras que en el último año de la administración Corralista (2021) realizó 11 vuelos.

La presidenta del DIF también usó el helicóptero Bell 407 cuya matrícula es XC-CUU, durante los años 2017 al 2019, acumulando un total de 28 viajes, mientras que en los aviones ing Air 350, Turbo Commander 1000, Cessna T210 y el Cessna Citation CJ3, hizo viajes dentro y fuera del estado, en al menos 51 ocasiones, la mayoría acompañando al mandatario estatal.

Usó exgobernador 292 veces helicóptero que no pudo vender

A cuatro meses de concluir su mandato, el gobernador Javier Corral Jurado intentó vender a través de una subasta cinco aeronaves que había usado más de 600 veces, entre ellos el helicóptero Bell 429.

No fue toda la flota de la cual intentó deshacerse. Fueron descartadas de esa convocatoria las unidades Cessna Citation CJ3 con matrícula XC-GDC y la Turbo Commander 1000 matrícula XC-HFN, en las que el mandatario acostumbraba viajar fuera del estado, desde las montañas a la playa, del norte desértico al Pacífico o al Mar de Cortés, según registros periodísticos.

El 19 de mayo de 2021, fecha programada para la subasta de acuerdo a la convocatoria SH/DBMYM/07/2021, publicada por la Secretaría de Hacienda en el Periódico Oficial del Estado (POE) el sábado 8 de mayo de 2021, ningún posible comprador de las aeronaves se presentó a la junta de aclaraciones celebrada en el hangar oficial.

Heriberto González, quien fuera el director de Bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda, indicó que tampoco se tuvo asistencia de interesados a la supervisión de las aeronaves realizada los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021.

Esa fue la cuarta ocasión que se intentó vender el helicóptero Bell 429, cuya postura inicial fue de 6 millones 420 mil dólares; estuvieron también a la venta a través de subasta la aeronave tipo Jet 525B a un precio de base de 3 millones 660 mil dólares, el helicóptero Bell 407 a 2 millones 92 mil dólares, el Turbohélice Cessna 441 a un millón 65 mil dólares y el avión monomotor Cessna T2l0N a 204 mil dólares.

Antes, el 22 de diciembre de 2020 por tercera ocasión dicha dependencia estatal había intentado vender a través de una subasta el helicóptero Bell 429, además del Jet 525B, el primero por 6 millones 420 mil dólares y el segundo por 3 millones 660 mil dólares, según se estableció en la convocatoria SH/DBMYM/06/2020, publicada en el POE el 12 de diciembre, pero igual, no llegaron postores.

La segunda vez que se intentó vender el helicóptero Bell 429 propiedad del Estado fue el 15 de mayo de 2020 a 5 millones 780 mil dólares, según las bases de la convocatoria SH/DBMYM/02/2020, publicada en el POE el 2 de mayo del mismo año.

El primer intento para vender el helicóptero Bell 429 fue el 9 de junio de 2017, a unos meses de que se anunciara la venta de las aeronaves del Gobierno del Estado en la ciudad de Chihuahua. En ese momento estaba valuado en 7 millones 214 mil dólares, pero tampoco hubo postores.

El 27 de enero de 2018 se anunció otra subasta del helicóptero Bell 429 por parte de Guillermo Luján, entonces funcionario de Hacienda, junto con el helicóptero Bell 407 modelo 2008 matrícula XC-CUU, el avión King Air 350 y el Cessna Conquest 441, pero sólo quedó en anuncio.

Al no ser vendida dicha aeronave en el 2017, el mandatario siguió utilizándola para traslados al interior de la entidad. La cantidad de viajes desde el 21 de enero de 2017 al 18 de junio de 2021 fue de 292, de los más de 900 que en total y en todas las aeronaves acumuló en el quinquenio.

