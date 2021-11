Ojalá que detención de Duarte no sea una cortina de humo: Bujanda

Chihuahua. - A pesar de que a su ver, la decisión de la jueza de Miami tardó, la presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, celebró el anuncio de la extradición del Gobernador, César Duarte, quien de acuerdo con su criterio, debe ser juzgado en Chihuahua.

“Da gusto saber que César Duarte, exgobernador de Chihuahua sea extraditado y que aquí enfrente las acusaciones que tiene de malversación agravada, de conspiración y posiblemente se le integren las carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público Estatal, y ojalá se proceda conforme a derecho para castigar lo que aparentemente ocurrió durante su administración”, externó.

La también presidenta de la Comisión de Justicia en el legislativo chihuahuense, insistió en que se debe buscar la posibilidad de juzgar a Duarte en las instituciones del Estado Chihuahuense, dado que existe un gran número de carpetas de investigación a nivel local, con elementos suficientes para, en un determinado momento, poder acreditar las acusaciones que se le imputan.

“Habrá que ver por qué delito se le juzga, ojalá que sea aquí en Chihuahua. Hay que recordar que no puede pedir extradición una entidad federativa, hasta el final es voluntad de la Fiscalía General de la República, por tres carpetas de investigación que son de malversación agravada y conspiración, sin embargo, se agregaron otras 20 carpetas de investigación del fuero local”, agregó.

Recordó que se deberá esperar la postura de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que al igual que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la misma Fiscalía General de la República, informarán por cuáles carpetas de investigación procederá la extradición.

“Ojalá que no se preste a otro caso como el señor de los restaurantes, el señor del Hunan, que no sea otro caso como el de Emilio Lozoya, que no sea una cortina de humo, porque esperamos que realmente se haga justicia en este caso y que los presuntos delitos y acciones cometidas no queden impunes”, concluyó.