Ofrece Graciela Ortiz la recuperación de Chihuahua

Chihuahua— Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura, destacó que la próxima elección definirá el futuro y la estabilidad del estado y del país, por lo que a partir del domingo, día del inicio legal de las campañas, trabajará para encabezar una jornada de recuperación del estado.

Afirmó que el PRI saldrá con propuestas e ideas responsables, a fin de encontrarse en su momento con la ciudadanía, una ciudadanía analítica, informada y avanzada.

“Los verdaderos priistas le apostamos a que la racionalidad de los chihuahuenses en torno a la elección se haga vigente en la apuesta de perfiles con trayectoria, con una hoja de vida impecable y amor por Chihuahua”, expuso.

Indicó que el actual Gobierno en Chihuahua no solamente no funciona, sino que es el peor, por lo que tiene claro lo que hay que hacer para reactivar a Chihuahua.

Recordó que la campaña representa un momento histórico por diversos factores, entre ellos la implementación de protocolos sanitarios, el acortamiento en el período de campaña, y que se trata de ocho fuerzas políticas en la boleta electoral.

Expuso que los últimos meses han sido de preparación, con el fin de que el priismo salga en unidad, por lo cual se declaró lista. “He recorrido casi todo el estado en estas semanas, invitada por el priismo en las ciudades, donde he observado un optimismo que me alienta y me motiva”, dijo.

