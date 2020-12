Oficina de representación cuesta al Estado 10 mdp

Ciudad Juárez— Casi 10 millones de pesos al año es lo que cuesta al Gobierno del Estado mantener la oficina de representación con la que cuenta en la Ciudad de México, sin que se den más detalles sobre las actividades que realiza dicha instancia.

De acuerdo con Gobierno del Estado, la representación de Chihuahua en la Ciudad de México funge como punto de encuentro para los chihuahuenses que radican en la capital del país, además de que tiene facultades para la promoción económica, turística y cultural, sirviendo como medio de enlace con las autoridades federales.

Sin embargo, tanto en el último informe de actividades del gobernador como en el portal de Gobierno del Estado, no se detallan las acciones y resultados de esta oficina.

Al respecto, el líder de la bancada de Morena en el Congreso estatal, Miguel Ángel Colunga Martínez, consideró que la propuesta de asignación de presupuesto para esa oficina debe ser revisada y modificada en el Pleno.

“Se me hace contradictorio que se esté desprotegiendo el tema de salud y la inversión pública como es infraestructura y equipamiento y en cambio se fortalecen áreas como la representación en la Ciudad de México. Para Chihuahua no significa ningún beneficio, no existe ningún resultado ni provecho”, comentó.

“Es momento para que haya recortes en esas áreas y prioricemos el tema de salud y economía… Se me hace raro que se fortalezcan esas áreas, al presupuesto no le interesa la ciudad sino el proyecto específico del gobernador, el único que tiene beneficios es el gobernador”, sostuvo el legislador.

Incluso el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, consideró que la oficina debería desaparecer, así como los gastos innecesarios en el proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo año.

“Necesitamos propuestas que vayan con la realidad de Chihuahua. Ahora la salud y la economía son las prioridades”, agregó.

La administración

Actualmente, la representante de Chihuahua en la Ciudad de México es Cecilia Soto González, quien tomó el cargo en junio del 2019, en sustitución de Agustín Basave.

La excandidata a la Presidencia de la República también ha sido legisladora, embajadora y activista. Según el gobernador Javier Corral, una de las principales funciones que tendría la funcionaria sería impulsar un nuevo proyecto de posicionamiento de Chihuahua frente a México y el extranjero.

Por su parte, Basave Benítez, quien asumió el cargo en 2018, tuvo como principal instrucción dar seguimiento junto con el Gobierno federal al proceso de extradición del exgobernador César Duarte.

Además de que también se le encomendó gestionar una mejor y redistributiva relación en el Presupuesto Federal para el Estado de Chihuahua. En ambos casos, la actual administración no ha dado informes sobre los resultados de las gestiones tanto de Basave Benítez, como de su sucesora.

En el presupuesto de egresos de Chihuahua para 2021 presentado el viernes ante el Congreso del Estado, se destaca que dicha oficina contará con hasta 9 millones 669 mil 400 pesos para sus gastos, es decir, 2 millones 020 mil 734 pesos más que lo que se destinó a la misma instancia al inicio de la administración, cuando se le otorgaron recursos por 7 millones 648 mil 666 pesos, según información de Gobierno del Estado.

Mientras que el tabulador de sueldos de la Secretaría de Hacienda muestra que por el cargo de “representante”, el monto a pagar mensualmente es de 38 mil 045 pesos, con una compensación de hasta 65 mil 160 pesos.