Oficia arzobispo misa de Pentecostés

Chihuahua, Chih.- El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició la homilía del día de Pentecostés, con lo que finaliza el periodo de Pascua de acuerdo con el calendario litúrgico.

La misa fue en la Catedral Capitalina, donde agregó que los dones recibidos son para alcanzar la felicidad en vida y se obtienen a través de la práctica del amor fraterno, la solidaridad, la piedad y la caridad entre los seres humanos.

Esto, lo basó en el evengelio según San Marcos, el cual, dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.

Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban”.