Ocurrieron 340 homicidios dolosos en Chihuahua durante 2018

Chihuahua— La incidencia anual de los 10 delitos de alto impacto reflejaron una disminución porcentual en 2018 respecto al 2017.

Lo anterior lo indicó el coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia de Chihuahua, Manuel González Piña, dijo que hay avances en seguridad, pero no se puede " bajar las manos y tener precaución" para mantener la tendencia a la baja.

Detalló que en homicidios dolosos se contabilizaron en la ciudad de Chihuahua 340 casos el año pasado y un año previo fueron 480, por lo que se redujo en un 29.16%.

En el caso de robos de autos con violencia fueron 122 contra 147 en el periodo se referencia, u. 17% menos.

Por lo que hace al robo de autos sin violencia fueron mil 475 del 2017 y el 2018 fuero. mil 151, un 21.9% menor.

En el caso de los secuestros fueron dos en 2018 y en 2017 se registraron tres, por lo que disminuyó el 33%.

Los delitos de extorsión bajaron un cien por ciento, ya que en 2017 fueron tres y el.año pasado no se registraron.

El robo de negocios con violencia disminuyo el 41.7, ya que en 2017 fueron 146 casos y el siguiente año se reportaron 85.

En el caso de robo sin violencia de casas habitación fueron 646 en 2017 y en 2018 la cifra fue de 422, un 34.6% menos.

El indicador de robo a casa habitación con violencia también bajo, ya que pasó de 73 a 18 casos en 2017 respecto a 2018, un 75.3% menos.

El coordinador atribuyó la baja de la incidencia delictiva a la estrategia " Escudo Chihuahua" y a una continúa mejora de la actuación de los cuerpos de seguridad.

No obstante, insistió en la necesidad de no bajar la guardia y que la ciudadanía colabore con la autoridad denunciando los delitos y tomando sus medidas de prevención.