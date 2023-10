Oculta minera muerte de empleado por químicos

Chihuahua.- Luego de 14 años de trabajo en la planta Pinos Altos de la minera Agnico Eagle, Joel Ricardo Tovalí González, de 39 años de edad, falleció dentro de las instalaciones, un deceso que oficialmente la empresa reportó como muerte natural, pero fue por intoxicación química.

Los familiares de quien era supervisor de operaciones denunciaron que, de inicio, les fue ocultado el deceso y les mintieron sobre dónde estaba el cadáver de Joel, diciéndoles que ya había sido trasladado al Servicio Médico Forense en Cuauhtémoc, cuando en realidad seguía dentro de la planta.

PUBLICIDAD

La necropsia reveló que le sobrevino un infarto agudo al miocardio tras una intoxicación química por unas tres horas, de acuerdo a lo asentado en el certificado de defunción y el acta civil correspondiente, pese a lo cual la minera reportó el hecho como muerte natural.

El historial médico del empleado -que dejó cuatro hijos en la orfandad, uno de ellos con trastorno del espectro autista- revela una buena condición de salud, por lo que sus familiares señalaron que hay un intento de la minera para no registrar el accidente de trabajo y evadir responsabilidades laborales, tanto con la familia del fallecido como con las autoridades del IMSS y la Secretaría del Trabajo.

El accidente ocurrió en una zona de la planta Pinos Altos, municipio de Ocampo, denominado Acacia. Por lo que ha podido investigar la hermana de la víctima, Karina Tovalí, fue entre las 11 y las 12 horas del día 27 de agosto de 2023.

A poco más de un mes de lo que fue una tragedia familiar, dijo, los directivos de la minera han puesto múltiples trabas para que los hijos e hijas del fallecido -de cuatro, cinco, 16 y 17 años de edad- reciban la pensión para su manutención.

Relató que Joel Ricardo, supervisor de operaciones en el Departamento de Procesos de Pinos Altos, estaba trabajando en el área en mención cuando colapsó, sin que nadie se diera cuenta y, por lo tanto, sin recibir atención médica oportuna.

Pese a la existencia de cámaras de seguridad en el lugar, nadie se percató de lo ocurrido, hasta que un compañero de mantenimiento vio el radio en el suelo y acudió a pedir auxilio, alrededor de 25 minutos después de que había ingresado al sitio donde ocurrió su muerte.

Ocultaron la muerte y manipularon el cadáver

“Los directivos no notificaron la muerte a su familia. Sus esposa, padres, hijos, hermanos, nos dimos cuenta por personas ajenas a la empresa, por lo que acudimos a las instalaciones de Agnico para solicitar información, pero se nos negó el acceso y salió el director a decirnos que había fallecido por un infarto fulminante”, informó la hermana de la víctima.

A pocas horas de la fatal noticia, además, a la familia les informó personal de la planta que el cuerpo ya había sido trasladado a Cuauhtémoc para la autopsia, pero luego supieron que había permanecido el cadáver en el lugar durante más tiempo.

Por versiones recabadas entre empleados, los familiares pudieron conocer que el cadáver fue manipulado para aparentar que habían tratado de reanimarlo y que traía equipo adecuado para trabajar en un área con exposición a químicos fuertes a la que todos los empleados deben entrar protegidos.

De acuerdo con la denunciante, su hermano posiblemente no tenía el equipo adecuado para trabajar, debido a que es una queja recurrente contra quienes manejan las operaciones de Pinos Altos.

Por ello, señaló, ya fallecido su hermano, le pusieron los “chupones” de la herramienta de reanimación cardíaca de la que disponían en la planta, y sólo hasta más tarde el personal de Servicios Periciales trasladó el cuerpo al forense en Cuauhtémoc.

Infarto fue posterior a la intoxicación química por tres horas

El certificado de defunción 230129518, emitido y sellado en la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc por el médico legista Óscar Sánchez Torres, asienta claramente que la muerte es considerada un accidente dentro de un área industrial.

La condición causante de la defunción también es clara: infarto agudo al miocardio de alrededor de 10 minutos, debido a una intoxicación por químicos de alrededor de tres horas.

“Se encontró trabajando en una mina, al parecer sin protección, por lo que se intoxica y evoluciona a infarto cardíaco”, describe el médico en el certificado, cuyos datos también aparecen en la correspondiente acta de defunción fechada el 28 de agosto de 2023.

Tras la muerte y las consecuencias que trajo a su familia, los directivos de la mina, entre ellos Víctor Hugo Sáenz, Iván Montiel, los encargados de seguridad y del equipo médico, además de un abogado identificado como Alejandro Guerra, convencieron a los deudos de que habrían de apoyarlos en todo momento y orientarlos en los trámites para cobrar la pensión y otros recursos que legalmente les correspondían, dado que Joel Ricardo era el sostén de su familia.

Pero la orientación que les dieron a los familiares fue para recibir un fondo de ahorro y hacer unos trámites para la pensión, pero sin que el accidente fuera reportado como tal, lo que descubrieron al buscar el llenado de las formas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cuauhtémoc y en la Secretaría del Trabajo en Chihuahua.

En el IMSS ni siquiera había sido reportada la muerte por minera y en la Secretaría del Trabajo fue notificada como un deceso natural, con el fin de evadir las responsabilidades laborales correspondientes.

Ocultamiento para cuidar la imagen y no pagar

“Por el simple hecho de no reconocer el accidente, ellos (los hijos) no pueden recibir una pensión justa, tristemente hoy fue Joel, mañana pude ser alguien más. Han ocurrido varios accidente en la empresa, pero por miedo a perder el trabajo o por no estar asesorados, se conforman o se dejan convencer por sus falsas promesas, a muchos ni siquiera los llevan al IMSS, los atienden en hospitales particulares con la finalidad de que las instituciones no se den cuenta que hay accidentes”, denunció la hermana.

“Todo esto lo hacen para mantener la imagen intachable en las redes y sobre todo en las páginas del mundo minero (...) pero no por eso debemos de dejar de ver las injusticias que se están cometiendo con la familia que dejó Joel, que son cuatro hijos y esposa”.

Otras irregularidades en la empresa, agregó, han sido la falta de pago de utilidades en el mes de mayo pasado, lo que motivó protestas; y luego, tras la muerte de su hermano, la realización de reuniones donde el personal fue informado de que la muerte de Joel fue por causas naturales, a la vez que se imprimieron volantes con las medidas de seguridad y los equipos que deben usar los trabajadores.

La familiar de la víctima reconoció Agnico Eagle ha dejado una gran derrama económica en los pueblos de Ocampo, “pero también abramos los ojos que están dejando grandes zonas naturales sin vegetación y contaminación tanto de suelo como de aire y agua”.

“Es feo ver cómo una empresa que se jacta de ser socialmente responsable y tener tantos premios por los supuestos cero accidentes, deja muchas familias queden desamparadas al convencer a las autoridades de que en sus actividades todo funciona a la perfección... Prueba de ellos son tantos accidentes que no se han reportado y tantas zonas inseguras en las que actualmente están trabajando nuestra gente y por temor a pedir otro respirador, otros guantes, otros lentes, continúen trabajando en lugares en donde es inhumano soportar las altas temperaturas, la nula ventilación y arriesgándose así sus propias vidas”, dijo.

Finalmente solicitó la intervención de los directivos de Canadá de la mina, así como del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, ya que a menudo suceden accidentes en Pinos Altos, los cuales nunca son reportados.

La empresa fue buscada vía telefónica a los números que dispone en su página oficial de Internet, pero nadie fue localizado; asimismo, fue solicitada una postura en torno a los hechos vía correo electrónico, pero no ha dado respuesta.