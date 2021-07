Observaciones de ASF son en Educación y Salud: diputado

Chihuahua— Las 108 observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corresponden a la revisión efectuada ejercicio 2020, pero varias datan del 2019. Según comentó el diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Colunga, los recursos que ameritaron las observaciones que suman 8.1 mil millones de pesos son para los rubros de Educación y Salud principalmente.

El organismo fiscalizador entregó el reporte de las auditorías realizadas del ejercicio pasado al Congreso de la Unión del que se desprenden las observaciones.

Las observaciones están en el sitio oficial de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales están señaladas de manera particular dependiendo la acción que fue revisada por el organismos fiscalizador, por lo que van desde montos inferiores al millón de pesos hasta los que son por varias decenas de millones.

En uno de las observaciones se puede leer que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19’393,456.94 pesos (diecinueve millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del fondo a 233 trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo.

Se detalla que no presentaron el acuse del oficio de la solicitud por los Servicios de Salud de Chihuahua a la Secretaría de Salud y la autorización por parte de esta última, comprobante de domicilio de residencia en el sitio de trabajo y programas de trabajo del personal.

Así mismo no se mostraron las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, párrafo segundo.

Según mencionó el diputado local, Omar Bazán, ante la cantidad de observaciones, presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, debido a que se trata de un asunto que es de interés de la entidad.

Agregó que presentará un punto de acuerdo para demandar que la Secretaría de Hacienda presente un informe por cada una de las observaciones que se le han hecho.

No interviene ASE

Ante las observaciones que hizo la ASF y que retomó el lunes el equipo de transición de la gobernadora electa Maru Campos, en el sentido de que hay más de 8 mil millones de pesos en participaciones federales que recibió el gobierno de Javier Corral y no se sabe cuál fue su destino, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, mencionó que ellos no intervienen y no tienen injerencia por ser entes independientes.

Realmente son observaciones directamente de la ASF, la Ley Federal a diferencia de la Ley local da espacio para darle seguimiento a las observaciones.

Es decir, en el caso de la Ley de Chihuahua por recursos locales nuestras auditorías son definitivas, ya no hay espacio para darle seguimiento.

“Pero en el caso federal se van acumulando y por eso es que se mencionan esas cifras tan amplias, pero no conozco el dato precisó”, mencionó.