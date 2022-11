Obligatorio uso de cubrebocas en personas enfermas

Chihuahua.— El Consejo Estatal de Salud estableció como obligatorio el uso de cubrebocas para aquellas personas que presenten sintomatología de alguna enfermedad respiratoria, con el objetivo de evitar su propagación, además recomienda el uso a personas que pertenecen a algún grupo vulnerable o bien a aquellas que decidieron no vacunarse contra el Covid-19 o tienen incompleto su esquema de vacunación.

Dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, luego de que fueron aprobadas las modificaciones a la Ley del Uso de Cubrebocas, que retiró la obligatoriedad de su uso.

Fue el pasado 22 de octubre cuando se publicó el decreto a través del cual se modificó la denominación de la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas, para sustituirla por la Ley que Regula las Medidas para Prevenir la Transmisión de Enfermedades Respiratorias.

En ella se establecen los criterios en los cuales el uso de cubrebocas es obligatorio, especificando que se debe mantener en hospitales y clínicas de salud.

Ayer, en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), se amplía la obligatoriedad de su uso para personas que tengan sintomatología de alguna enfermedad respiratoria aguda.

Además recomienda su uso en personas que no se vacunaron contra el Covid- 19 o que no cuentan con su esquema de vacunación completo, también se recomienda su uso al interior de espacios cerrado que no estén debidamente ventilados, así como en aquellos espacios abiertos o cerrados en los que no existan condiciones para cumplir con la sana distancia.

El Consejo Estatal de Salud determinó que estas medidas estarán vigentes durante un plazo de seis meses o bien hasta que publique una disposición diversa.