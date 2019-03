Obligan a Estado regresar bienes a ‘La Coneja’

Chihuahua— A dos días de celebrarse juicio oral en su contra por el presunto desvío de un millón 700 mil pesos, Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, dio a conocer que hace un mes el Estado recibió una orden federal para regresarle los bienes incautados, pero la autoridad se quedó con un automóvil Passat, documentos, cartera y un celular.

“Ellos mismos confirman el delito por los documentos que nos hicieron llegar”, dijo en entrevista con El Diario, en la que habló de lo que espera en la audiencia de mañana viernes y el procedimiento jurídico que emprenderá a futuro.

En el caso específico de los bienes no regresados, Gutiérrez precisó que existe esa irregularidad que cae en lo previsto por el delito de robo agravado, y aunque no adelantó más detalles de eso, sí puntualizó que es un tema del fuero común, así como otros que tiene pendientes, que denunciará en su momento y esperará la salida de la administración estatal.

Así lo refirió al manifestar su desconfianza de la justicia local, por lo que hay delitos oficiosos que no preescriben a la brevedad, “voy a esperar a que se vayan, pero no voy a ahondar mucho porque se tiene un proceso de investigación”.

Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre del 2017 señalado por presuntas operaciones para triangular hacia el PRI hasta 250 millones de pesos del gobierno del hoy prófugo de la justicia César Duarte.

Ese proceso se lo quitó al Estado la autoridad federal, sin embargo en el fuero estatal se le acusó también por simular prestación de servicios mediante varias empresas para desviar un millón 700 mil pesos y esa causa se sigue en lo local.

Una de esas es Jet Combustibles, a su nombre, a la que le atribuyen un contrato de 720 mil pesos por 15 horas de vuelo y a la que catalogan como “fantasma”, pero para el hoy imputado, ese señalamiento resulta falso, al advertir que es una empresa con más de 30 años en el ramo de transporte público aéreo, cuyos clientes son primordialmente de empresas privadas y no de gobiernos.

Desde su detención y hasta finales de septiembre del año pasado, el priista estuvo recluido en el Cereso número 1, localizado en Aquiles Serdán, y a partir de ese mes se encuentra en libertad portando un brazalete de monitoreo para no salir de la entidad.

En el juicio del desvío mediante empresas, Gutiérrez adelantó que podría recibir una sentencia condenatoria y no espera que el juzgado evalúe las pruebas que va a presentar. “Es innecesario preparar todos los elementos. Será una audiencia testimonial para darle consistencia a lo que viene en lo federal, porque aquí se tienen tribunales a modo, con jueces de estoques como en el Coliseo ante el tirano de Javier Corral”, dijo.

Lo que se viene, agregó, son procesos a nivel federal tras haber sido sometido “a éste proceso amañado por Corral y su pandilla”.

“Se viene una oportunidad para decir mi verdad histórica con pruebas. Yo no tengo testigos protegidos bajo el manto de la impunidad”, apuntó.

Durante el plazo que lleva bajo proceso penal, Gutiérrez asegura haber sido blanco de acoso directo por parte de Corral hacia su familia, al haber instruido a una persona de Fiscalía tener un archivo fotográfico de su esposa e hija.

Además de tortura psicológica, a proceder ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y escarnio público.

“Se ha hecho un escarnio mediático hacia mi persona. Soy el único estandarte de Corral, no se por qué pero le gusté para eso. Y todo eso tiene consecuencias. Ha habido muchas expresiones sin fundamento que me han denostado sin ninguna prueba, pero todo va a ser atendido y tiene consecuencias, yo no tengo prisa. Inclusive hay medios nacionales que se han encargado de denostar sin pruebas suficientes y el daño moral también tiene consecuencia”, abundó.

“La sentencia condenatoria está cantada desde un principio. Para los jueces no es importante si existen o no pruebas en mi contra, aún y cuando tienen contradicciones del Ministerio Público, que aseguran que yo tuve una reunión con funcionarios de Duarte para confabular la triangulación de recursos el 20 de diciembre del 2015, pero no tuvieron precaución de mis redes sociales, donde es claro ver dónde estoy”.

Se refiere a que ese día tiene en su cuenta personal fotografías en Manzanillo, y posteriormente en un restaurante de la Ciudad de México, para volver a Saltillo a pasar la Navidad con su familia.

“Pero eso no interesa. La decisión ya está tomada, pero que sepan que corrupción es el conflicto de intereses, la manipulación de la justicia, y si no hay consecuencias contra jueces, eso se llama impunidad. Yo voy a luchar para que se castigue en el ámbito federal”, manifestó.

Entre las demandas anunciadas por “administración de la justicia”, se tiene una contra el propio Corral, contra la Consejería Jurídica del Estado y contra el exsecretario de Educación, Pablo Cuarón, por haber presentado recursos jurídicos para mantener en prisión preventiva a Gutiérrez, “en contra de una disposición del colegiado federal”, subrayó el imputado.





