Obliga ataque de Covid al IMSS ampliar capacidad en hospitales

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante el incremento potencial de casos sospechosos y con diagnóstico positivo de coronavirus en gran parte de la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la ampliación de la capacidad de sus hospitales para la atención de esta enfermedad.

A través de un comunicado de prensa girado por la oficina de representación Chihuahua, se informó que con el respaldo de las autoridades normativas de Nivel Central y en colaboración de la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el estado, anuncia el fortalecimiento de la estrategia para la atención médica por COVID-19.

En lo anterior destaca el incremento de camas censables para pacientes con SARS-CoV-2, la contratación del personal de salud y la intensificación de las acciones y protocolos establecidos para este padecimiento.

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que de las mil 305 camas censables con las que actualmente cuenta el Instituto en el estado, 504 están destinadas a la atención de pacientes COVID-19. Resaltó que con esta estrategia se incrementarán a 699, exclusivamente para atender el coronavirus.

Detalló que se amplían a 464 camas en los tres hospitales ubicados en Ciudad Juárez: Hospital General Regional (HGR) No. 66, Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 y HGZ No. 6; a 150 en el HGR No. 1 “Morelos” en Chihuahua; y a 85 en las unidades del IMSS, distribuidas entre el HGZ No. 16 en Cuauhtémoc y HGZ No. 11 en Delicias. Esta acción todas estas unidades quedan para atención para pacientes COVID y no COVID.

Aunado a lo anterior, Bonilla y Calderón convocó a la población en general y a los derechohabientes a hacer un frente común en esta emergencia sanitaria, para que en conjunto se evite el contagio del COVID-19.

“Es muy sencillo: tenemos que hacer conciencia de la importancia de seguir las acciones preventivas y llevarlas a cabo, como el usar de manera permanente el cubrebocas, realizar el lavado constante de manos y aplicar la sana distancia, así como evitar salir de casa a menos que sea necesario. Esto evitará al máximo que nuestro sistema de salud se sature”, resaltó.

Asimismo, exhortó a los chihuahuenses a no hacer caso de noticias falsas y seguir las indicaciones e información oficial que emita el organismo autorizado, como lo es la Secretaría de Salud.