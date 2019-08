'Nunca he sido mencionado en investigaciones de la Estafa Maestra'

Chihuahua.- El exgobernador del Estado, José Reyes Baeza, declaró que en ningún momento ha sido señalado o mencionado como parte de las investigaciones que se realizan a nivel federal por el caso llamado La Estafa Maestra.

Indicó que en el 2015 la Secretaría de la Función Pública hizo unas observaciones que derivaron en la sanción a tres funcionarios del Fovissste, las cuales quedaron aclaradas y los funcionarios regresaron a sus labores.

“Si hubiera alguna observación para mi me hubieran sancionado”, comentó. Destacó que en caso de que sea mencionado o citado en alguna investigación acudirá, pero hasta el momento esto no ha ocurrido.

El exmandatario comentó que su nombre fue mencionado solamente como parte de una investigación periodística publicada años atrás, pero se trató de un tema que fue puntualizado hace un par de años, en el cual no hubo sanciones una vez que concluyeron los procesos de revisión.

Señaló que el origen de las investigaciones se debió a que el Issste se vio relacionado con la contratación de otra dependencia para la realización de labores especializadas, algo que está avalado por la ley y que se cumplieron con todos los requisitos.

Precisó que fueron tres contratos que se celebraron en los que figuró el Issste, pero se cumplió con la normatividad.

Explicó que la Auditoría Superior de la Federación les hizo observaciones a tres funcionarios del Fovissste, relacionadas con estos contratos, por lo que decidió aplicarles la inhabilitación por un año, pero los funcionarios presentaron un recurso para revisar su situación en una segunda instancia y luego de un año se les retiró la sanción y se les reparó el daño.

Destacó que en todo ese proceso no se le mencionó en ningún momento no fue citado a declarar, por lo que no existe ninguna observación en su contra y si hubiera existido la habría atendido conforme a la norma.

Expresó que el tema de estas investigaciones ha surgido de nuevo con la detención de Rosario Robles, pero tampoco ha sido citado o mencionado, además de que ha estado atento por si es necesario hacer alguna aclaración.

Hoy entrega Reyes oficinas en el PRI El exgobernador del Estado, José Reyes Baeza, entregará hoy las oficinas de la Secretaría de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional, debido a los cambios motivados el cambio en la dirigencia nacional del partido, la cual ganó Alejandro Moreno Cárdenas.

Respecto a la nueva dirigencia Reyes Baeza indicó que el principal reto serpa unificar de nuevo al PRI para que sea una oposición real en las elecciones del 2021.





