Nuevos partidos buscan militantes

Ciudad Juárez.— Las asociaciones civiles y agrupaciones políticas que buscan su registro en Chihuahua como partidos políticos locales pueden comenzar ya con la búsqueda de quienes serán sus militantes.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) emitió ayer el Protocolo de Medidas Sanitarias y Protección a la Salud para la realización de las asambleas municipales, distritales y constitutivas que tengan que celebrarse de nuevos partidos durante el Procedimiento de Constitución de nuevos Partidos Políticos Locales.

Hasta ayer, al menos tres de las diez organizaciones que se registraron en este proceso ya habían formalizado su intención al reunir los requisitos documentales que establece la convocatoria.

Estos movimientos se encuentran en la etapa de prevenciones y de habilitación de constancias para empezar el desarrollo de asambleas municipales y distritales bajo las reglas establecidas para esta actividad, según informó el IEE.

Agregó que las asambleas deberán abarcar, por lo menos, 45 municipios para efectos de asambleas municipales, o 15 distritos para efectos de las distritales.

El protocolo aprobado por el IEE ayer contiene los mecanismos de seguridad sanitaria que se recomienda observar durante el procedimiento de registro de partidos políticos locales para el año 2022, para proteger, en todo momento, la salud e integridad del personal del propio instituto, así como de las personas interesadas en constituirse en partido político y del público en general.

Deben cumplir con medidas sanitarias

El documento es de observancia general en el estado de Chihuahua para toda persona que participe en estas actividades y las medidas sanitarias, con recomendaciones a cumplir como el lavado de manos constante, uso obligatorio de cubrebocas y mantener la sana distancia.

Asimismo, cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar, flexionando el codo; no escupir; no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias; no consumir alimentos en el área; no saludar de mano ni cualquier contacto físico con otra persona, y la toma de temperatura al ingreso a espacios para eventos.

También deberán prohibir la entrada a personas con sintomatología de Covid-19 (tos, fiebre, escurrimiento nasal, cansancio extremo, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de pecho, enrojecimiento de ojos, dificultad para respirar o diarrea).

Mientras, están obligadas a planear las actividades observando una asistencia máxima conforme a lo dispuesto por las autoridades sanitarias correspondientes.

En el supuesto de eventos masivos, deberán privilegiarse los lugares abiertos, con la toma de oxigenación en las entradas, un tapete con solución desinfectante, y poner a disposición del público cubrebocas y gel sanitizante. Se debe tomar en cuenta una ventilación adecuada y servicios básicos en los espacios utilizados para las asambleas.