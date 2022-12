Notifican a los municipios, pero no entregan 402 mdp

Chihuahua.– La Federación sigue sin entregar a los municipios los recursos obtenidos por el proceso federal de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, que deben destinarse a trabajos de pavimentación, tal como establece el decreto presidencial, denunció la diputada federal panista Patricia Terrazas.

“Yo quisiera saber a qué municipio le han depositado el recurso, no lo han depositado. Lo están cobrando a medio mundo, han hecho –chilar y huerta– y no ha llegado ni un centavo a los municipios, entonces, no hay beneficio al poseedor de un vehículo de procedencia extranjera porque finalmente no sabemos dónde pare esto”, comentó.

PUBLICIDAD

Alejandro Holguín, director del Registro Público Vehicular en Chihuahua, informó que hasta la fecha, se han regularizado 161 mil vehículos que representan más de 402 millones de pesos, que aseguró se han entregado en un 85 por ciento a los municipios en 4 partidas, contrario a la denuncia de la diputada Terrazas.

La legisladora señaló que “esos recursos no son de la Federación, son de los municipios y no hay nada. A Cuauhtémoc le entregaron una carta, le dijeron que ahí iban 32 millones, esto fue desde octubre y el dinero no ha llegado”.

Detalló que hasta el momento no existe certidumbre del monto total acumulado porque se paga a través de una referencia bancaria y se carece de un corte de caja con los domicilios de los vehículos regularizados, pero como no hay tal, tampoco se conoce con certeza cuánto le toca a cada municipio.

“No quiere denunciar a la gente, pero hay corrupción, porque hay vehículos que ni siquiera están en México y ya tienen placas, y ésa es una realidad, y a mí me pide la gente que haga algo, pero cómo podría si el Gobierno es parte de esa corrupción, porque no puedes emitir unas placas si no tienes a la vista el vehículo”, dijo.

La diputada explicó que gente de mucha confianza le ha platicado que en el tradicional bar La Antigua Paz, uno de los grandes líderes hace arreglos para ver cómo internar los vehículos, lo cual calificó como una corrupción tremenda. “Lo ha dicho el mismo Juan Carlos Loera, miembro del Gobierno federal en el estado, ha dicho que hay corrupción”.

Se calcula que la derrama que dejará la regularización de vehículos “chuecos” en el estado rondará los 552 millones de pesos, pues se estima un ingreso de 300 millones de pesos para los gobiernos municipales y otros $252 millones que podrán facturar las agencias aduanales que habrán de encargarse de los trámites fiscales.

Según cálculos de autoridades estatales, como la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de 120 mil autos importados al país de forma irregular podrían entrar al programa federal recién anunciado, pero aparte de pagar 2 mil 500 pesos para su regularización, deberán cubrir otro pago a las agencias aduanales que servirán de intermediarias.

Los honorarios e impuestos que habrán de cobrar las agencias se estiman en 2 mil 100 pesos por unidad, en un proceso que requiere la intermediación aduanera para la debida importación de los vehículos.

Las agencias que se verían beneficiadas por la regularización tal como se ha planteado serían 29 de las 48 que tienen operaciones en la entidad, según el padrón público de la Secretaría de Hacienda; de ésas, 20 se encuentran en Ciudad Juárez, ocho en Chihuahua y una en Ojinaga.

No existe certidumbre del monto total acumulado porque se paga a través de una referencia bancaria… tampoco se conoce cuánto le toca a cada municipio, afirma diputada